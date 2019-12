Főpolgármesteri Hivatal: Nem menesztették a Főkert vezetőjét, a pályázaton ő is indulhat

Az Orvostechnikai Szövetség információi szerint ugyan készültek észszerű, hatékonyabb gazdálkodást célzó javaslatok, ezek alkalmazásáról a kormány nem döntött.

Azonnali adósságrendezésre szólítja fel a kormányt az Orvostechnikai Szövetség (OSZ). Mint azt közleményükben írják, az állami finanszírozású egészségügyi ellátórendszer 70 milliárd forintot meghaladó lejárt adósságállománya nemcsak a hitelező vállalkozások gazdálkodásában okoz súlyos problémákat, de a magyarországi betegellátást is veszélyezteti. A kormány régóta azt ígéri, hogy megvizsgálja az adósság létrejöttének okait, és intézkedéseket hoz azok megszüntetése érdekében. Az OSZ információi szerint ugyan készültek észszerű, hatékonyabb gazdálkodást célzó javaslatok, ám ezek alkalmazásáról a kormány nem döntött. Miközben az adósság keletkezéséért a beszállító vállalkozások nem felelősek, a kormány késlekedésének anyagi terheit évek óta ezek a cégek viselik. Mint írják: számukra sokadlagos kérdés, hogy az alufinanszírozottság, a rossz ellátási struktúra, az intézmények közötti bérverseny vagy éppen kórházmenedzsmenti hibák, hiányosságok miatt nem jutnak áruik ellenértékéhez. És bár minden gazdasági szereplőnek nehézséget okoz a kintlévőségek finanszírozása, ez a helyzet különösen azokat a hazai kis- és közepes vállalkozásokat érinti súlyosan, amelyeket a kormány kiemelten kíván támogatni. Ahogyan a múltban, a beszállítók a 2019. évben is türelemmel viselték a feléjük fennálló lejárt tartozások növekedését. Annak ellenére, hogy az előző évekhez viszonyítva az adósságnövekedés dinamikája idén jól érezhetően gyorsult. A cégek bíztak abban, hogy a kormány meghallgatja és megérti a problémáikat, és határozott intézkedéseket tesz azok orvoslására. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy ez mind a mai napig nem történt meg – írják. Hozzáteszik: a vállalkozásoknak finanszírozniuk kell a működésüket – például az ágazat több ezer dolgozójának bért kell fizetniük –, és be kell fizetniük az adókat. Az általános forgalmi adót akkor is meg kell fizetniük, ha a számlák ellenértéke nem folyik be, de például a cégek a tavalyi ki nem egyenlített számlák után is megfizették a társasági adót és a helyi iparűzési adót. Hangsúlyozzák: „az adóssághelyzet megoldása nem várhat tovább. A sok esetben a végletekig kivéreztetett cégek nem képesek az eszközellátás maradéktalan biztosítására, ez a betegellátást is veszélyeztetheti, reális kockázat, hogy az eszközhiány miatt műtétek maradnak el. Az OSZ így arra kéri a kormányt, hogy a súlyosabb következmények elkerülése érdekében hozzon azonnali döntést a beszállítók kifizetéséről.”hogy egy 100 milliárdos csomag, amely egyebek mellett az egészségügyi intézmények adósságainak kifizetésére szolgálhat elvben e héten a kormány elé kerülhet. Ám, ha születik is döntés, a pénz várhatóan csak a jövő év elején juthat el az intézményekhez.