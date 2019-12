Mesterházy Attila lett a NATO-parlament elnöke

A Momentum nem kapott egyetlen mandátumot sem. Nem a helyhatósági, hanem az országgyűlési választás eredményei alapján jött ki a matek.

Elosztották a helyeket az EU egyik nagy tanácsadó testületében, a Régiók Bizottságában - írja a 24.hu . A Momentumnak nem jutott hely, a többi ellenzéki párt egy-egy mandátumot kapott, miközben a Fidesz nyolcat. A lap szerint így ismét csökkent az esélye, hogy az uniós pénzeket az önkormányzatokhoz irányítsák. Az EU-s intézmények mellett működik a Régiók Bizottsága, ami az önkormányzati képviselőket tömöríti: tagjai nem vesz részt hivatalosan az EU döntéshozatalában, de véleményezhetik a kezdeményezéseket, és informális befolyást gyakorolnak a döntésekre. A szervezet jelentős méretű, és az önkormányzati választás után újraosztották a helyeket a magyar pártok között - mit ad Isten, az országgyűlési választások eredménye alapján. A Régiók Bizottságában a Magyarországnak járó 12 helyet a kormány osztja el, majd a magyar kormány is szavaz róluk az Európai Tanácsban. Január elején cserélődne a mostani gárda, ezért a kormánynak ezt a döntést már meg kellett hoznia, a pártoknak pedig tudniuk kell, hogy hány embert jelölhetnek a bizottságba. A 24. hu megkereste az összes számottevő ellenzéki pártot, és az derült ki, hogy

az MSZP egy helyet kap, ők Tüttő Katát jelölik,

a DK szintén egy helyet kap, egyelőre nem tudni, kit küldenek, eddig a nagykanizsai Horváth Jácint volt a képviselőjük,

a Jobbiknak is egy hely jut, nevet ők sem mondtak még,

az utolsó ellenzéki poszt az LMP-é, ők valószínűleg ismét Kóbor Józsefet jelölik.

A Momentum tehát, amely a DK-val versenyez a legerősebb ellenzéki párt pozíciójáért, nem kapott képviselői helyet a Régiók Bizottságában. A Fidesz nem válaszolt a lap kérdéseire, de a kiadott négy hely mellett nem nehéz kiszámolni, hogy a kormánypárt nyolc helyet szavazott meg magának. A Régiók Bizottságának összetételét az uniós irányelvek úgy határozták meg, hogy annak tükröznie kell az adott ország politikai viszonyait. A Miniszterelnökség államtitkára szerint ez meg is történt azzal, hogy megkeresték „a parlamenti frakcióval rendelkező, egyben korábban tagokat delegáló ellenzéki pártokat, fenn kívánják-e tartani korábbi jelöléseiket”. Vagyis a Fidesz az országgyűlési választás eredményét vette figyelembe, és aki azon nem szerzett mandátumot, kikerült a lehetséges jelöltek közül, hiába szerepelt jól a Régiók Bizottsága szempontjából legalább ilyen fontos önkormányzati választáson. Hasonló anomália volt például, hogy az SZDSZ képviselője még mindig szerepelt a Régiók Bizottságában, miközben a párt maga már nem is létezett. A lap hozzáteszi: Budapestnek is létezik állandó képviselete Brüsszelben. Ezt a posztot eddig látszólag nem nagyon használták semmire, pedig két ember is dolgozott a főváros nevében az unió központjában. Mostantól viszont Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője tölti majd be a helyet. Jávornak komoly befolyása és kapcsolati hálója van Brüsszelben, az Európai Zöld Párt frakciójával pedig különösen szoros a viszonya, márpedig ez az EP negyedik legnagyobb pártcsaládja.