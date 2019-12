Beiktatták Polt Pétert, újabb kilenc évig ő a legfőbb ügyész

A Fidesz egykori képviselőjének az ügyészség elfogulatlan működése felett kellene őrködnie.

Még novemberben szavazta meg a parlament újabb kilenc évre Polt Pétert legfőbb ügyésznek. 134 igen szavazattal, 27 nem szavazat és 3 érvénytelen voks mellett választotta meg az Országgyűlés fideszes többsége. Most, egy hónappal később, kedden iktatták be Polt Pétert - írja az Index . A Fidesz egykori képviselőjeként az ügyészség elfogulatlan működése felett őrködő Polt már 2000-től 2006-ig betöltötte a posztot, ám utána Sólyom László államfő az akkori katonai főügyészt, Kovács Tamást javasolta, akit mind az MSZP–SZDSZ koalíció, mind az ellenzékben lévő Fidesz és MDF is támogatott. A Fidesz később nem törekedett konszenzusra, többségével élve szavazta meg Polt Pétert 2010-ben, akit be is betonozott a pozícióba azzal, hogy a legfőbb ügyész megválasztásához kétharmados többség kell, ráadásul úgy, hogy amennyiben nem választanak új személyt, a hivatalban lévő mandátuma automatikusan meghosszabbodik.