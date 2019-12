Ádernek írt Karácsony: a brutálisan aránytalan tb-törvény alkotmányellenes is lehet

Nem éppen a telet idézi az időjárás kontinensünk túlnyomó részén; rekordközeli melegre van kilátás.

Az ország nagyobb részén változó mennyiségű fátyolfelhőre számíthatunk, emellett szerdán is több órára kisüt a nap. Ugyanakkor az Északi-középhegység területén, illetve szerdán már a főváros térségében, valamint a Fertő környékén is lehetnek tartósan borult, ködös vidékek, éjszaka pedig nagyobb területre terjedhet ki a köd. A ködös tájakon jelentéktelen szitálás előfordulhat. A déli, délnyugati szél többfelé élénk lesz, a Dunántúlon olykor erős, a Kisalföldön viharos széllökésekre is számítani lehet. Szerdán délutántól fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi völgyekben néhol fagyhat, míg a Kisalföldön ennél enyhébb idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 10 és 16 fok között várható, de a tartósan borult tájakon csupán 5-8 fok valószínű, ugyanakkor a déli, délnyugati határ mentén ennél melegebb is lehet.

Időjárási helyzet Európában

Nyugat-Európa fölött többközéppontú ciklon található, amelynek hullámzó frontálzónája mentén többfelé esik az eső, Skandináviában havazik. Havazást jelentettek helyenként a Kelet-európai-síkságról is, ahol egy feloszlóban lévő frontrendszer hatására sok a felhő. A Délkelet-Európában elhelyezkedő anticiklon hatására arrafelé nagy területen szinte zavartalan a napsütés, de előfordulnak makacs ködfoltok is.



Nem éppen a decembert idézi az időjárás kontinensünk túlnyomó részén, ugyanis a fentebb említett nyugat-európai ciklon, valamint a magasnyomású képződmény közös áramlási rendszere dél, délnyugat felől igen enyhe léghullámokat szállít a szárazföld belsejébe. Téli idő, egész napos fagy ennek megfelelően most már egyre inkább csak a Skandináv-félsziget északi vidékein, valamint az Ural előterében van. Európa többi részén ugyanakkor az ilyenkor szokásosnál több fokkal enyhébb az idő, általában 7 és 15 fok között változik a csúcsérték, de a mediterrán országokban egy-két helyen 21, 22 fok is előfordul.



Szerda estig nem várható lényeges változás a Kárpát-medence időjárásában, a tartósan ködös tájak kivételével folytatódik a szokatlanul enyhe, tavaszias idő, rekordközeli melegre számíthatunk.