El Clásico: fej fej mellett a két örök rivális

Meghatározó tulajdonrészt szerzett a magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező Arago Csoport – lapunk tulajdonosának érdekeltsége – a szlovák másodosztályban szereplő FC Kosice futballklubban.

„Az Arago Csoport az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is kialakított egy jelentősebb befektetési portfóliót. A sport, azon belül is a futball ráadásul ismerős terep számunkra, hiszen 8 éve az egyik legnépszerűbb magyar futballklub, a DVTK többségi tulajdonosai is vagyunk. A kassai szerepvállalásunkat több dolog is alátámasztotta, de leginkább a tulajdonostársaink elhivatottsága, a klub komoly hagyományai, valamint Kassa és vonzáskörzetének sportban rejlő lehetőségei miatt született meg a döntés az Arago Holding szerepvállalását illetően. Miskolc és Kassa földrajzi közelsége, testvérvárosi volta, illetve közös kulturális és sport múltja csak ráadás volt” – mondta Sántha Gergely az Arago Holding ügyvezetője.