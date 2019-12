Skywalker kora: egyhangú végdráma

Az Akik maradtak című film bekerült a tíz Oscar-jelölt mű közé. A rendező másodszor esélyes a díjra.

Magyarország idei Oscar-nevezettje, Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje felkerült a szűkített listára (szakmai nevén: Oscar-shortlist), azaz a legjobb tíz nemzetközi film közé – adta hírül magyar idő szerint kedd hajnalban az Amerikai filmakadémia. A végső öt jelölt listáját, akik közül majd kikerül a győztes, január 13-án hozza nyilvánosságra a szervezet, de már a shortlist is óriási dicsőség, hiszen 93 ország nevezettje közül került be a magyar alkotás a legjobb tíz közé. Nem mellékesen: Tóth Barnabás a Susotázs című etűdjével tavaly is felkerül a szűkített listára a kisjátékfilmes mezőnyben. „A tavalyi shortlist nem, de az abszolút sorsdöntő volt, hogy az Akik maradtak idén az amerikai Telluride filmfesztiválon debütált” – mondta lapunknak a boldog rendező. Hozzátéve: a neves tengerentúli butik-fesztivál verseny stresszétől mentes, filmbolondokkal és kritikusokkal teli közege nagyon jól fogadta a művet. Az első recenziók is itt születtek meg: a Wall Street Journal, a Variety és a Hollywood Reporter is elismerően írt Tóth Barnabás alkotásáról, ezek után az amerikai sajtó csak a „Telluride-ban remek fogadtatásban részesült filmként” aposztrofálták az Akik maradtakat. Tóth Barna szerint ez sokat segített abban, hogy az első körös szavazók – hatszáz akadémiai tag, aki önként jelentkezik – megnézte a filmjét és szavaztak rá. Külön érdekesség: a hatszáz tagból csak az szavazhat, aki igazolni tudja, hogy a 93 címből legalább tizenötöt megnézett, így nagyon nem mindegy, hogy első körben hallottak-e a filmről. Egyébként a szavazatok alapján hét mű kerülhetett be a shortlistre, három címet pedig egy szakmai bizottság javasolt – az, hogy Az akik maradtak melyik vonalon jutott be, nem publikus. Így vagy úgy, Tóth Barnabás szerint az is fontos tényező, hogy az utóbbi években Magyarországra figyelnek Hollywoodban, a Saul fia, a Mindenki Oscar-díjára, illetve a Testről és lélekről Oscar-jelölésére utalva. Két újdonság van idén: a díjat átkeresztelték legjobb idegen nyelvű kategóriáról legjobb nemzetközi filmre, de ennél sokkal fontosabb, hogy a végső körben nem az első körös kiválasztottak szavazhatnak csak, hanem az akadémia teljes mintegy kilencezer fős tagsága. Azaz igen fontos lesz a kampány. Tóth Barnabás elmondása szerint erre is készülnek, a Magyar Nemzeti Filmalap anyagi támogatásával. Az Akik maradtak F. Várkonyi Zsuzsa Férfiidők lányregénye című könyve alapján készült és a holokauszt borzalmainak az emberi természetre való hatásának az ábrázolására összpontosít. Méghozzá úgy, hogy a szereplők már túl vannak a borzalmakon: a középkorú, depressziós nőgyógyász (Hajduk Károly) feleségét és gyerekeit gyászolja, míg a vadóc, okos kamaszlány Klára (Szőke Abigél) képtelen elfogadni szülei halálát, így a két ember egymásban találja meg a gyász legyőzősében az alapvető emberi segítséget. A legjobb nemzetközi film kategóriájában 1956 óta ad át Oscar-díjat az Amerikai filmakadémia. Eddig két magyar film, a Szabó István rendezte Mephisto 1982-ben és a Nemes Jeles László alkotása, és a már említett Saul fia 2016-ban diadalmaskodott e kategóriában. A 92. Oscar-gálát 2020. február 9-én rendezik meg a hollywoodi Dolby Theatre-ben.