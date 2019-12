Áder egyetért a képviselők befenyítésével

A köztársasági elnök aláírta a törvényt, ami alapján két hónapra kitilthatnak politikusokat a Parlamentből.

A keddi Magyar Közlönyben a köztársasági elnök aláírásával kihirdették a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényt, ami alapján a házelnök a képviselőktől akár hathavi fizetést is megvonhat és akár 60 napra is kitilthatják őket – szúrta ki a 444.hu

A Fidesz a szigorítást az elmúlt időszakban történt „példátlan durvaságokkal” indokolta. Ezek ezek alapján a tavaly decemberihez hasonló pulpitusfoglalásért akár 6 havi fizetést is bukhatnának a képviselők, valamint 60 napra is kitilthatják őket a Parlamentből. Bár ez természetesen hivatalosan sehol nem hangzott el, a szigorítás az ellenzéki képviselőket célozza, akik demonstrációkkal, táblalengetéssel vagy a házelnöki pulpitus elfoglalásával tiltakoztak a kétharmados törvénygyár működése miatt. Kövér László házelnök egyértelműen ki is mondta az InfoRádió december 11-i műsorában:

azt várja a törvénymódosítástól, hogy „legalább fájjon” a renitenskedő képviselőknek, majd elnézést kért az ironikus megfogalmazást.

Ugyanebben a Magyar Közlönyben kihirdették az az országgyűlési határozatot is, ami keményen korlátozza a pártok frakcióalapítási jogait.