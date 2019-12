Belehalt a herbálba, a dílere elásta (rendőrségi videó)

A férfi rosszul lett, majd összeesett a szintetikus drogtól. A kábítószer-kereskedőnek esze ágában sem volt a hatóságokhoz fordulni.

Bizarr bűnügyre derített fényt a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) és Készenléti Rendőrség nyomozócsapata, akik egy 50 éves szentlőrinckátai férfi eltűnése miatt kezdtek részletes vizsgálatba. A férfinak még április 6-án veszett nyoma – otthonról kocsmázni indult, haza azonban már sosem tért. Eltűnéséről élettársa értesítette a rendőrséget, a nagykátai kapitányság pedig meg is kezdte az eltűnt személy körözését: felkeresték a családtagokat, ismerősöket, telefonszolgáltatókat és kórházakat, de semmi sem vezetett eredményre. Ezután került képbe a NEBEK és a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya, akik együtt monitorozzák a furcsa, akár emberölés gyanúját is felvető eltűnési ügyeket. Részletes vizsgálatuk során kiderült, hogy az eltűnt férfi rendszeres drogfogyasztó lehetett, és április 6-án este is vásárolni indult az egyik környékbeli dílerhez.