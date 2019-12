Ellenzéki utódjával fizettette ki a krumpliosztást a fideszes polgármester

Azonnali kerületi építési tilalmat rendelt el Újbuda DK-s polgármestere, László Imre, miután a helyhatósági választást követően tömegesen kötöttek kivitelezési szerződéseket a kerületben.

Hoffmann Tamás, Újbuda fideszes polgármestere képével hirdettek a kerületben kedvezményes krumpliosztást szeptember végén az önkormányzati választási kampány hajrájában, a 300 forintos áron árult zsák burgonya mellé egy rakott krumpli recept is járt, szintén a kormánypárti kerületvezető ajánlásával. A jelek szerint annyira azért nem érezte magának az újbudai fideszes vezetés az akciót, hogy ki is fizessék az akciót szervező cégnek járó 15 millió forintot, ezt a számlát már László Imrének, Újbuda új, DK-s polgármesterének kellett megtennie. A kerületvezető egy sajtóeseményen azt is elmondta, számításaik szerint az előző újbudai vezetés összesen 161 millió forintot költött olyan rendezvényekre, akciókra, melyek egyértelműen Hoffmann Tamás kampányát szolgálták, a krumpliosztás mellett ilyen volt a kedvezményes LED-izzó juttatás, amihez regisztráció ellenében juthattak hozzá az érdeklődők, és ami 12 millió forintjába került Újbudának. Nem ez volt az egyetlen csontváz, ami kiesett az előző kerületvezetés szekrényéből. Mint László Imre elmondta, döbbenten szembesültek vele, hogy közvetlenül a választás után, október 15-17.-e között négy építési engedélyt adott ki az önkormányzat, egy nappal később egyetlen döntéssel 625 új lakás építését engedélyezték. Hoffmann Tamás pedig október 16.-án egy 80 négyzetméteres üzlethelyiség eladását írta alá, a Villányi úton található ingatlan ára négyzetméterenként 359 ezer forint volt, ami irreálisan alacsonynak tűnik. Az új vezetés összesítése alapján egyébként jelenleg is 14071 lakás épül a László Imre szerint „már így is túlzottan beépített Újbudán”, 4648 lakás már elkészült, 9423 pedig érvényes építési engedéllyel rendelkezik. Emiatt – a családik házak kivételével – a polgármester engedélyeztetési tilalmat rendelt el. László Imre szerint nagy gondot okoz majd a Lágymányosi-öbölben zajló beruházás is, hiszen a 25 ezer új munkahely, a 3 ezer lakás hatalmad forgalmat generál majd a környéken, miközben a Budafoki út már most is túlzsúfolt.

László Imre Újbuda polgármestere Fotó: Draskovics Ádám / Népszava

Erzsébetvárosban is az új, DK-s vezetésnek kellett lakáskatasztert készítenie, miután Niedermüller Péter nyert októberben. Ez alapján kiderült, hogy 460 üres önkormányzati lakás van a VII. kerületben – valamennyi lakhatatlan állapotban. Ez eleve nagy terhet jelent majd az új vezetésnek, főleg úgy, hogy Niedermüller Péter szerint idáig nagyon felelőtlenül gazdálkodtak a lakásokkal Erzsébetvárosban, volt, hogy egy 30 milliót érő lakást 6 millió forintért is meg lehetett venni, majd akár napokkal később piaci áron továbbértékesíteni. Ezek és hasonló ügyek miatt az új vezetés várhatóan több büntetőfeljelentést is tesz majd. Itt is több váratlan üggyel szembesült az új kerületvezetés, például azzal, hogy december 23.-án lejárt volna a helyi parkolási rendelet. Mivel ilyen rövid idő alatt más megoldás nem volt, egyelőre ezt – a polgármester szerint „rendkívül előnytelen” - megállapodást kellett meghosszabbítaniuk. Több nagyon gyanús szerződést is találtak, egy ügyvédi irodának például 100 ezer forintos óradíjat fizettek és volt nagy értékű szerződés szóbeli tanácsadásról is. Ezek miatt várhatóan szintén büntetőfeljelentést tesznek majd.