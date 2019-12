330,83 forinton az euró

Rendezvények biztosítására kell a pénz az erőszakszervezeteknél.

A feladat azonnali elvégzésével Orbán Viktor Varga Mihály pénzügyminisztert és Pintér Sándor belügyminisztert bízta meg. A cikk szerint a 4,7 milliárd átcsatornázása beleillik a trendbe, a közmunkára fordítható költségvetési kiadásokat ugyanis a kormány az elmúlt években elkezdte intenzíven lefelé faragni. Emlékeztetnek: a terület finanszírozásának csúcséve 2016 volt, akkor 340 milliárd volt az előirányzat, ez egy évvel később 325-re csökkent, majd jött a nagy zuhanás, 2018-ra 225 milliárd forintot terveztek be. Idén 180 milliárdot lehetett e célra fordítani, a 2020-as előirányzat pedig már csak 140 milliárd - volt eddig, most 4,7-tel ennél is kevesebb lett. Jövőre egyébként mintegy 100 ezer személy foglalkoztatását fedezné a kormány a 140 milliárd forintból. Lapunk múlt héten írta meg , hogy a közmunkából kiesők jó része azonban - a kormány reményeire rácáfolva - nem a munkaerőpiacra talál vissza, hanem eltűnik a szegénység bugyraiban.