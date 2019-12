Megtört gyermekek Európa kapujában

A gyerekekkel szembeni visszaélések ellen pedig csak látszatintézkedéseket vezettek be.

Az osztrák kormány idén áprilisban állított fel egy bizottságot az Ausztria vezető balettakadémiáján zajló durva oktatási módszerekkel és egy állítólagos szexuális zaklatással kapcsolatos jelentések nyomán - írj az MTI. A magyar állami hírügynökség erre nem tér kis, de a Guardian 2019. áprilisi cikke - még a kormány vizsgálatának megkezdése előtt - arról számolt be, hogy a neves iskola hallgatóit két tanár fizikailag, mentálisan és szexuálisan is bántalmazta. „Történtek elfogadhatatlan dolgok” - mondta akkor az operaház igazgatója, Dominique Meyer, miután az osztrák Falter magazin a hallgatókkal és a személyzettel készített interjúk alapján részletes tényfeltáró anyagot tett közzé az iskolában tapasztalható visszaélésekről. A cikk szerint az akadémia hallgatóit rendszeresen A cikk szerint az akadémia hallgatóit rendszeresen

megütötték,

megrúgtak,

véresre karmolták,

hajuknál fogva ráncigálták

és testüket szidva alázták meg.

Miután pedig a gyerekek nem kaptak sem pszichológiai, sem táplálkozási tanácsokat, néhányuknál bulimia és anorexia alakult ki.

Az intézmény igazgatója még áprilisban azt mondta, hogy az egyik tanárt már két évvel ezelőtt figyelmeztették, őt idén el is bocsátották, és azt ígérte, hogy átfogó intézkedéseket vezetnek be. A kormány által felállított testület kedden közzétett végső jelentése azonban nyomát sem találta a főigazgató ígéreteinek. A jelentés azzal kezdődik, hogy a bécsi Állami Operaház égisze alatt működő iskola semmilyen írott kritériumokkal nem rendelkezik az alkalmazottak kiválasztására vagy a diákok egészségi problémáinak kezelésére vonatkozóan.

"Egyes beszámolók szerint a hallgatóknak azt tanácsolták, hogy kezdjenek dohányozni, mert az tompítja az éhségérzetüket" - mondta Susanne Reindl-Krauskopf, a bizottság elnöke.

Hozzátette: a diákok megszólításakor a vezetéknevükhöz hozzámondják a ruhaméretüket is, hogy így hangsúlyozzák a testsúlyukat, és a próbák során fizikai bántalmazást is alkalmaznak náluk. Megállapították, hogy a "gyerekek jóléte veszélyben van", azért is, mert az intézmény nem szentel kellő figyelmet az előadások, a próbák és az iskolai teljesítmény miatt rájuk nehezedő nyomás egészére. A vizsgálatból kiderült az is, hogy

a bécsi operaház francia balettigazgatója, Manuel Legris évente mindössze pár alkalommal látogat el az iskolába, amelynek irányításával megbízták.

Dominique Meyer az opera táncosaival pózol Fotó: HANS PUNZ / AFP

Az 1771-ben alapított balettakadémiának, amelynek egykori hallgatói közül ma sokan a londoni Királyi Balettben és a New York-i American Ballet Theatre-ben táncolnak, jelenleg nagyjából 130 diákja van, a 10 és 18 éves kor közötti fiatalok csaknem 80 százaléka külföldről érkezett. Arra a kérdésre, miszerint javasolná-e a szülőknek, hogy az intézménybe írassák a gyerekeiket, Reindl-Krauskopf azt válaszolta, hogy míg a Bécsben élő szülők tudják pótolni az iskola hiányosságait az orvosi és pszichológiai szolgáltatások terén, addig a külföldön élőknek erre nincs lehetőségük. "Nekik azt javasolnám, hogy gondolják újra a dolgot" - mondta Reindl-Krauskopf, hozzátéve, hogy az intézmény ügyvezető igazgatóját, Simona Noja-Nebylát egy "új és innovációra nyitott vezetőre" kellene lecserélni. A bécsi Állami Operaház a jelentésre reagálva hangoztatta, hogy április óta számos lépést tett a helyzet javítása érdekében. A dalszínház a diákok mentális és fizikai egészségének megóvását segítő program kidolgozásába kezdett és csökkentette a hallgatók előadásainak számát. "A gyerekek és a fiatalok jóléte számunkra elsődleges szempont" - húzta alá közleményében az intézmény.