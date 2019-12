Impeachment: Nincs pardon, a kongresszus felelősségre vonja Trumpot, az elnök pokolra küldéssel reagált

Az amerikai Képviselőházban magyar idő szerint csütörtökre virradó éjszakára tűzték ki a Donald Trump elleni alkotmányos vádemelésről szóló szavazást.

A két vádpontról külön, egyszerű többséggel döntenek. Ha a hatalommal való visszaélés és a törvényhozás munkájának akadályozása közül bármelyiket megszavazzák, azzal megvalósul az "impeachment" kifejezéssel jelölt felelősségre vonás, és az ügy átkerül a szankcionálásra hivatott Szenátushoz. A felsőházi republikánus többség miatt valószínűtlen, hogy az elnököt hivatalvesztéssel sújtanák. A szerdai végszavazást megelőző, egész naposra tervezett vita kezdetén a képviselőház demokrata párti többsége leszavazta a republikánusok javaslatát, hogy vegyék le a napirendről az impeachmentet. A republikánusok erre a hírszerzési és a jogi bizottság demokrata vezetőinek elítélését indítványozták, de a többség ezt is elutasította. Donald Trump hatoldalas, dühödt, néhol gyerekesen fogalmazott levélben tudatta Nancy Pelosi házelnökkel, hogy az egész eljárást légből kapottnak tartja. Szerinte nem követett el olyasmit, amiért felelősségre lehetne vonni, nincs ellene semmilyen bizonyíték és különben is, az impeachment egy "nagyon csúnya szó". Ismét boszorkányüldözésnek minősítette az demokrata párti politikusok tevékenységét és azt írta, hogy még a híres salemi boszorkányper XVII. századi vádlottjainak is több joga volt, mint neki. Azzal zárta, hogy sorait állandó és kitörölhetetlen emlékként a történelemnek szánja, hogy az emberek száz év múlva is tanuljanak belőle és ilyen többé ne eshessen meg más elnökkel. Pelosi csak annyit mondott a levélről, hogy az "beteg". Trump írásban is megismételte a Joe Biden volt alelnök elleni, széleskörben alaptalannak tartott korrupciós vádat. Ez utóbbi kapcsán feltűnő, hogy az elnök ügyvédje, Rudy Giuliani volt new york-i polgármester a hétvégén több interjúban is elmondta, miként és miért kellett elmozdítani Marie Yovanovichot, az USA kijevi nagykövetét. A védekezésnek szánt magyarázat éppen hogy alátámasztja az impeachment első pontját, miszerint az elnök 2020-as választási ellenfele lejáratása érdekében nyomást akart gyakorolni Ukrajnára, s ebben akadályozta a más, aktuális ügyekre koncentráló hivatásos diplomata. Giuliani nemrégiben Budapesten és Kijevben találkozott a Trump saját, bizonyítottan orosz eredetű verzióját hangoztató ukrán személyiségekkel. Köztük volt például az Ukrán Biztonsági Szolgálat korábbi vezetője, a Féliksz Dzserzsinszkijről elnevezett moszkvai hírszerző akadémián végzett Andrij Gyerkacs, oroszpárti képviselő.