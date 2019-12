Ennyi lehet a jövőre a minimálbér

A kormány tíz évre évi ötmilliárd köbméter gáz vásárlására szerződne az oroszokkal - tudtuk meg. Ezt más szakértők rendkívül kockázatosnak tartják.

Információink szerint az Orbán-kormány állításával szemben eddig nem indultak érdemi tárgyalások új hosszú távú gázszerződésről a magyar és az orosz fél között. Még a magyarországi érdekeltek között is ellentétek feszülnek azzal kapcsolatban, hogy milyen távra kössünk szerződést. 5 és 10 évet is hallottunk kívánatosként, de létezik olyan kiforrott álláspont is, hogy ma már egyáltalán nincs szükség új hosszú távú magyar-orosz gázszerződésre. Az országba még mindig az az 1995-ben lekötött gáz érkezik, amit a szerződés 2015-ös lejártáig sem fogyasztottunk el. Ezt a lehetőséget tulajdonképpen megköszönhetjük az oroszoknak – lényegében Putyinnak -: az egyezmény úgynevezett „vidd vagy fizess” (take or pay) kitétele szerint ugyanis lényegében akkor is ki kellett volna fizetni az adott évre megrendelt gázmennyiséget, ha azt nem vesszük át. (Arról, hogy ez kinek az érdeme, a számos jelentkező ellenére megoszlanak a vélemények. Az azonban tény: a magyar gázvásárlást korábban intéző német E.ON-on az oroszok – országaik kitűnő viszonya, illetve a konszern jelentős méretei ellenére – több alkalommal keményen bevasalta az elmaradt szállítmányok ellenértékét.) Végül is így most kapjuk meg a korábbra lekötött mennyiségeket, aminek állítólag már az ára is (felülről) közelíti a tőzsdei szintet. Ez 2021 december 31-éig fut ki egy arra az évre vonatkozó, utolsó, 4,5 milliárd köbméteres adaggal. Addig tehát úgymond lesz még idő kitárgyalni a megegyezést. Általános véleményként hallottuk, hogy az ország évi közel tízmilliárd köbméteres fogyasztásán belül legalább a lakossági igényeket kellene bebiztosítani hosszú távú szerződéssel. Ez ma évi mintegy 3,5 milliárd köbméter. Ám ennek kapcsán nagyon sok a kérdőjel. A hazai gázigények ugyanis 2005 óta inkább esnek. Bár ennek jelentőségét az iparág azzal tompítja, hogy „csak” melegebb volt, épp ez a lényeg: az éghajlatváltozás miatt a hőmérséklet-emelkedés - és így a fűtési igény csökkenése - a jövőre nézve tovább fokozódhat. Ráadásul, mivel a gáz is szennyezi a levegőt, a szén-dioxid-kibocsátás 2050-es teljes beszüntetését célzó közös uniós nyilatkozata mostani elfogadása nyomán alighanem ennek elégetését is betiltja. Ha lassan, de - akár az épületek felújításával - terjed az energiatakarékosság is. Ez a tudat már ma fékezi a gázipari fejlesztéseket. Az utóbbi idők során Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár is többször hangsúlyozta – például a december eleji Budapest LNG Summiton -, hogy a kormány 2030-as célja a lakossági gázfogyasztás legalábbis felezése. A szakértők a jövőben furamód épp a lakosságon kívüli kör igénynövekedésére számítanak. Mivel például a szén még a gáznál is szennyezőbb, első körben annak égetését állítanák le. Ehelyett – már csak a gombamód szaporodó megújulós termelés kiszámíthatatlanságának kiegyensúlyozása végett is – egyelőre mindenképp szükségesek ugyanilyen gyorsan indítható-leállítható, gázalapú egységek. Mindenesetre a kormány lendületes gázvásárlási- és vezetéképítési, illetve fogyasztáscsökkentési tervei között némi ellentmondás látszik feszülni. Ismereteink szerint az Orbán-kormány az állami gáznagykereskedőn, az MVM tulajdonában lévő MFGK-n keresztül 2022-től a legszívesebben 10 évre szóló szerződést kötne az oroszokkal, évi 5 milliárd köbméterre. Ebből az általuk várt lakossági fogyasztáson felül a cég másfélmilliárd köbméter eladását a térségi piacon, saját üzleti kockázatára vállalna. Az időtáv valószínűleg találkozik az oroszok óhajaival. Forrásaink szerint ugyanakkor a „vedd vagy fizess” kitétel az új szerződésből sem hagyható ki. Ha tehát a jövőben – akár a felmelegedés, akár az árak, akár az uniós fenyegetések miatt - mégis csak visszaesne a haza igény, ismét a nyakunkon maradhat az orosz gáz. Ezzel - a 2015-ös esethez hasonlóan – ismét kiszolgáltatnánk magunkat az oroszok kénye-kedvének. Igaz, ma a kapcsolatok kétségkívül barátiak: egy minapi zárt szakmai konferencián Viktor Zubkov Gazprom-elnök ismereteink szerint arról biztosította Kóbor György MVM-vezért, hogy annyi gázt kér, amennyit akar. Mások mégis csak 5 évre szerződnének, amitől viszont az oroszok állítólag mereven elzárkóznak. Akad olyan szakértő is, aki szerint a jelenlegi, élénk piac a lakosság számára is biztosítaná a lehető legolcsóbb gázt, így ma már semmi szükség hosszú távú szerződésre az oroszokkal.

A kormány szerződne az oroszokkal A térségben jelenleg Magyarország az egyetlen állam, aminek nincs hosszú távú gázszerződése a Gazprommal – érvel a megoldás mellett Szél Bernadett független képviselő kérdésére adott parlamenti válaszában Menczer Tamás, a KKM tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A mai piaci viszonyok között Szél Bernadett szerint sincs szükség új magyar-orosz hosszú távú megállapodásra. Az EU négy tagállama kötött legkorábban 2035-ben lejáró szerződést a Gazprommal – vág vissza Menczer Tamás. (Ebből tehát akár 15 éves táv is következhet.) Ausztria és Szlovákia felől nagyrészt szintén orosz eredetű gáz érkezik hozzánk, mivel a Gazprom 2039-ig lekötötte a német-cseh és a cseh-szlovák határok használatát is – vázolja az államtitkár.

Román nem, horvát talán Az ország két érdemi alternatív gázellátási lehetősége közül tapasztalataink szerint most a tengeren, cseppfolyós formában szállított, LNG-nek nevezett földgáz horvát Krk-szigeti lefejtőjének áll inkább a zászló. Innen déli szomszédunk ígéretei alapján 2021 elejétől évi 1,6 milliárd köbméter gáz érkezhet. Igaz, ennek várható ára még mindig magasabb az orosznál. Ezt áthidalandó a magyar kormány tárgyal a lefejtőállomás 25 százalékának megvásárlásáról, illetve -az árat igencsak megdobó határdíj eltörlése érdekében - egyesítenék a két gázpiacot is. Igaz, ezek kapcsán az elmúlt hónapokban nem jutottak dűlőre. A Fekete-tenger román szakaszán az osztrák OMV és az amerikai ExxonMobil által fellelt, évi akár 4-5 milliárd köbméter gázzal is kecsegtető lelőhelyek hasznosítása viszont a román képviselők túlzott adóéhsége miatt láthatólag megfeneklett. Eme gáz végcélja alighanem Ausztria, aminek érdekében nyugati szomszédunk a Dunántúlon még saját csövet is húzna. Igaz, a magyar fél, mondván, hogy a szállítások a meglévő csöveken keresztül is lebonyolíthatók, elveti. Kisebb-nagyobb fennakadásokkal, de halad a Gazprom által épített Török Áramlat nevű déli gázvezeték bolgár és szerb meghosszabbítása is a magyar határig. A központi gázrendszerünket üzemeltető FGSZ készül ennek érkeztére, bár az nálunk nem igényel nagyarányú beruházásokat. Szakértők 2022 előtt innen nem is számítanak gázra. Addig tehát az oroszok mégis kénytelenek lesznek valamiképp megalkudni az ukránokkal. Hisz nemcsak mi, de a nálunk is fizetőképesebb olasz és német vevőik sem fagyhatnak meg addig.