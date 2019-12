A Brexit és az egészségügyi ellátás fejlesztése a brit kormányprogram középpontjában

Az amerikai Képviselőház ellenzéki többsége megszavazta a Donald Trump elleni vádemelést. Az elnök és pártja ezt tartja felháborítónak, mások meg őket.

Az amerikai alkotmány 1789-es elfogadása óta eltelt 230 évben Donald J. Trump a harmadik elnök, aki ellen a Képviselőház vádat emelt. Szerdán hosszadalmas procedurális eljárások és hatórás vita után a demokrata párti többség előbb 230:197 arányban azt szavazta meg, hogy az elnök visszaélt hatalmával, amikor tisztségét felhasználva megpróbálta arra kényszeríteni Ukrajnát, hogy a potenciális ellenfele, Joe Biden ellen indítandó vizsgálattal segítsen neki a 2020-as választási kampányban. A második, 229:198 arányú szavazás arról döntött, hogy az elnök akadályozta a Kongresszus munkáját azzal, hogy nem engedte dokumentumok átadását, illetve megtiltotta munkatársainak a vallomástételt. Az első esetben két, a másodikban három demokrata párti képviselő fordult szembe saját pártjával. A republikánusok mindannyian hűek maradtak a pártvonalhoz.



Demokráciaféltés és túlhatalom

A vita során a két oldal gyakorlatilag elbeszélt egymás mellett. A demokrata pártiak szerint szent kötelességük az elnök elmozdítása, mert annak tevékenysége már az amerikai demokrácia létét veszélyezteti. Azzal érveltek, hogy az amerikai jogrend a választások tisztaságán nyugszik, márpedig Trump többször is idegen hatalmak, legutóbb Ukrajna segítségét igényelte. Az elnök azzal, hogy visszatartotta az Oroszországgal gyakorlatilag hadban álló Ukrajnának szánt katonai segélyt, veszélyeztette az Egyesült Államok és szövetségesei biztonságát. Mindezt önös választási érdekből tette és a legcsekélyebb jelét sem adta annak, hogy a jövőben ezen változtatni kívánna, sőt, folytatja bűnös magatartását. Ha ez következmények nélkül marad, akkor a következő elnökök is ugyanezt tehetik - márpedig az Egyesült Államok alkotmányát megszövegező "alapító atyák" éppen ettől tartottak a legjobban, és ennek akarták elejét venni a mandátum lejárta előtti kongresszusi vádemelés, az impeachment lehetőségével. A második vádpont, a Kongresszus munkájának akadályozása kapcsán azzal érveltek, hogy az alkotmány szerint a törvényhozás a végrehajtó hatalommal mellérendelt viszonyban lévő hatalmi ág, amelynek joga és kötelessége a kormányzat ellenőrzése. Azzal, hogy Trump megtagadta a vizsgálatban való részvételt, kivonta magát az ellenőrzés alól. Ha ez büntetlenül megtörténhet, akkor az elnök hatalma korlátlanná, ő maga pedig királyhoz hasonlóvá válik - amit az alapító atyák ugyancsak egyszer s mindenkorra ki akartak zárni. Az elnök védelmezői szerintük hűtlenek lettek hivatali esküjükhöz, amikor nem hajlandóak a pártérdeket félretéve a demokrácia és a jogállamiság oldalára állni.

Csak a mocsarat csapolta

A republikánusok nem kevésbé kidolgozott stratégiát alkalmaztak. Érvelésük szerint a demokrata pártiakat nem a hazaszeretet, hanem az elnök iránti gyűlölet vezérli. Az első pillanattól kezdve meg akarták buktatni, mert nem tudják elviselni, hogy 2016-ban nem Hillary Clinton győzött, mert "az amerikai nép" - ebben az esetben 63 millió szavazó - Trumpot választotta. A mostani, teljesen alaptalan impeachment a republikánus gondolatmenet értelmében a demokrácia és az amerikai nép elleni támadás. Nem került elő emmilyen, az elnökre nézve terhelő bizonyíték, csak politikai ellenségei és a "bürokraták" támadják, mert most nem az ő akaratuk érvényesül. Trump, ahogyan megígérte, "lecsapolja a washingtoni mocsarat". Nem tett semmi rosszat, ellenben nagyon sikeres, sok területen áttörést ért el, és a Demokrata Párt azért akarja mondvacsinál vádakkal elgáncsolni, mert nem lát más esélyt a 2020-as legyőzésére. A vádpontok közül egyik sem tartalmaz utalást közönséges bűncselekményre, vagyis az egész csak politika. Az eljárás során a republikánusokat számos hátrány és sérelem érte, az elnöknek nem biztosították a méltányos védekezés lehetőségét. A történelem az ő oldalukon áll, és az emberek novemberben, a választásokon majd ítélkeznek az áskálódó Demokrata Párt jelöltjei fölött. Ugyanakkor az impeachment nagyon kockázatos, az amerikai demokráciát veszélyeztető eljárás, és mivel most nagyon alacsonyra tették a küszöböt, elképzelhető, hogy a jövőben mindig elő fog kerülni, amikor más pártból kerül ki a képviselőházi többség és az elnök.

Folt a történelmi emlékezeten

Donald Trump régi szokása szerint most is hívei körében keresett vigaszt. Olyan michigani választási körzetben szerveztek számára nagygyűlést, amelynek képviselője a Republikánus Pártból kiválva most függetlenként a Demokrata Párttal szavazott. Battle Creekben a lelkes tömeg előtt Trump azt mondta, hogy nem is érzi úgy, mintha impeachmenttel sújtották volna. "Nem aggódom. Nem csinálsz semmi rosszat és impeachelnek. Ebből abszolút rekord lehet" - tréfálkozott. Azt azonban tudni lehet, hogy nagyonis odafigyel a teljesítményéről a külvilág által alkotott képre. Még a 2016-os orosz beavatkozás kapcsán indult vizsgálattól felindultan megjegyezte, hogy "oda az elnökségem". Ha ez a félelme nem is igazolódott be, most úgy tűnik, hogy a kivételes kongresszusi eljárás mindenképpen foltot hagy a történelemkönyvek róla szóló fejezetében.



Mihamarabb túlleni

Ez még akkor is így van, ha a republikánus többségű Szenátusban nehezen elképzelhető, hogy a kétharmados szavazatarányhoz szükséges számú konzervatív szenátor forduljon szembe Trumppal. Egyelőre nem hogy húsz, de egy sem akadt, aki eme szándékára utalt volna. Nem mintha nem volnának az elnökre neheztelő, a vádakat alighanem jogosnak tartó szenátorok, de a Republikánus Párt médiája és szavazói olyan légkört alakítottak ki, amelyben a Trump iránti lojalitás minden mást felülír. Különben pedig az impeachmenttel a Demokrata Párt vállalt nagyobb kockázatot, mert sok olyan képviselője és szenátora van, akiknek novemberben Trump-párti környezetben kellene kiharcolnia az újraválasztást. A következő lépés a feltételezések szerint január közepén kezdődő és viszonylag gyors lefolyású szenátusi ítélethozatali eljárás lesz. Ennek előfeltétele, hogy Nancy Pelosi megküldje a vádemelést a felsőháznak. Ő azonban rutinos taktikushoz méltóan előbb látni akarja, milyen eljárási szabályokban sikerül megállapodni a republikánusokkal. A legvalószínűbb mégis az, hogy mindkét párt mihamarabb szeretne túllenni a dolgon és megkezdeni a 2020-as választási kampányt.