A korábbinál optimistábban látja a jövőt az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a legfrissebb inflációs jelentésében 4,9 százalékra módosította idei növekedési várakozását, míg szeptemberben csupán 4,5 százalékra taksálta a 2019-es bővülést. A jövő évi előrejelzésüket is módosították. A szintén szeptemberi 3,3 százalék helyett 3,7 százalékos GDP-növekedésre számítanak, míg 2021-ben és 2022-ben egyaránt 3,5 százalékos lehet a növekedés. Balatoni András, a jegybank igazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a fogyasztóiár-index az előrejelzési horizont – az elkövetkező 6-8 hónap – második felében a 3 százalékos inflációs célon stabilizálódhat. Ezt megelőzően még gyorsul az infláció, főként az üzemanyagárak bázishatásai és az élelmiszerárak növekedése miatt. Az MNB is külön kiemelte a sertéshús év eleje óta tartó 20 százalékos drágulását. (A kolbász, szalámi és a sonka ára 7-10 százalékkal lett magasabb.) Az élénk belső kereslet emeli, míg a tartósan visszafogott külső konjunktúra fékezi az összesített áremelkedés ütemét. A jegybank szerint ugyanakkor az elmúlt negyedévben az eurozónában a recessziós félelmek enyhültek, így a magyarországi inflációs kilátásokat övező kockázatok újra kiegyensúlyozottá váltak. Bár korábban több előrejelzés is azt tartalmazta, hogy a fizetések növekedése az idén várható 11,3 százalékos növekedés után 2020-ban megtorpan, azonban most az MNB továbbra is a kétszámjegyű emelkedést valószínűsít.