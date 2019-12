Halálra gázoltak egy fiatal férfit Sajóhídvégen

A nő mindkét gyilkosságot elismerte a kihallgatásakor.

Életfogytig tartó fegyházbüntetést kért az ügyészség arra a sárkeresztúri nőre, aki két újszülöttjét is megölte – közölte a Fejér Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.a nő 2016-ban egy érdi, 2018-ban pedig egy zichyújfalui férfitól esett teherbe, terhességeit titkolta, és mindkét gyerekét megölte közvetlenül születésük után. Az ügyészség szerint az újszülöttek halálának közvetlen oka mindkét esetben fulladás volt. Az ügyészség több emberen, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt a nőre életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását, valamint letartóztatásának az ügydöntő határozat kihirdetéséig történő fenntartását indítványozta – közölték. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság korábbi tájékoztatása szerint márciusban sárkeresztúri lakásán fogták el a nőt, miután a második gyermeke holttestét megtalálták egy zichyújfalui ingatlanban. Kihallgatásakor nem csak azt a gyilkosságot, hanem a korábbit is beismerte.