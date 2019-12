Szabad szemmel: Az EU-nak egyre fontosabbak azok a helyek, ahol Orbán és társai nem tudnak nyerni

Az amerikai elnök abban bízik, hogy a szenátus végre berekeszti a felelősségre vonási eljárást.

Az alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) keretében rendezett szenátusi tárgyalás "azonnali" megtartását sürgette Donald Trump. Miután a demokrata többségű képviselőház szerdán megszavazta az elnök elleni impeachment-eljárást, csütörtökön kétségessé vált az ezt követő szenátusi tárgyalás időpontja. Donald Trump először a Twitteren reagált: "szóval, miután a demokraták nem nyújtottak nekem tisztességes eljárást a (képviselő)házban, nem voltak ügyvédek, tanúk, semmi sem volt, most meg megakarják mondani a szenátusnak, hogyan rendezze meg a tárgyalást" - írta. Majd leszögezte: "valójában semmi bizonyítékuk sincs és soha nem is fognak ilyesmivel szolgálni. Ki akarnak szállni. Azonnali tárgyalást akarok!". Donald Trump újabb Twitter-bejegyzésben közölte: "Pelosi érzi, hogy a hamis impeachment-kacsája olyan szánalmas, hogy fél ezt előterjeszteni a szenátusnak, amely kitűzheti a dátumot és ezt az egész csalást megszüntetheti!". Nancy Pelosi demokrata párti házelnök ugyanis már a szerdai voksolás után jelezte, hogy nem tudja, mikor küldi át a szenátushoz az elnök ellen megfogalmazott és megszavazott vádpontokat. Ez ugyanis a feltétele a szenátusi eljárás megkezdésének. A házelnök csütörtök reggel sajtóértekezleten, majd délután újságíróknak nyilatkozva leszögezte: először megvárja, hogy a republikánus többségű szenátus milyen napirendet tervez a tárgyaláshoz. Pelosi döntését a republikánusok úgy értelmezték, hogy a házelnök nyomást akar gyakorolni rájuk annak érdekében, hogy a tárgyalásra az ő javaslatuknak megfelelően hívják be tanúként a Fehér Ház és a kormányzat azon tisztségviselőit, akik nem voltak hajlandóak részt venni a képviselőházi meghallgatásokon. Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője csütörtökön zárt ajtók mögötti megbeszélést folytatott Chuck Schumerrel, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetőjével a várható szenátusi tárgyalás menetrendjéről, de a találkozó után mindketten azt nyilatkozták, hogy semmiben sem jutottak dűlőre, és majd az új esztendőben folytatják az egyeztetést.