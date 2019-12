A magyarok fogyatkozása: a kormány képtelen megállítani az egyre gyorsuló népességcsökkenést

850 milliós vagyonelkobzást kért az ügyészség Simonka Györgyre.



Nem csupán börtönbüntetés fenyegeti Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és családtagjait, de az anyagi csődtől is tartania kell a korrupció miatt vád alá helyezett politikusnak és környezetének – tudta meg a 24.hu. A lap által megismert vádirat szerint az ügyészség 850 millió forint erejéig kért vagyonelkobzást Simonkára amellett, hogy nyolc és fél évre fegyházba is küldené a kormánypárti politikust. Hogy pontosan mit foglalnak le Simonka Györgytől, az már csak azért is izgalmas kérdés lesz, mert a fideszes politikus 2018-as vagyonnyilatkozata rendkívül szerény. E szerint a képviselő mindössze egy hathektáros pusztaottlakai szántó haszonbérlője, egy 2551 négyzetméteres medgyesegyházi kivett udvar tulajdonosa, van 500 ezer forint készpénze, pénzintézeti számláján pedig összesen 5660 forint, 11,1 százalékos tulajdonosa a felszámolás alatt álló Magyar Termés TÉSZ Kft.-nek, és kapott tavaly 457 ezer forint mezőgazdasági támogatást.

Ezzel szemben Simonkának van 85 millió 877 ezer forint készfizető kezesség miatti tartozása.

Simonka megvádolt rokonai sem tarthatnák meg a vagyonukat - teszi hozzá a lap. A képviselő felesége, Simonkáné Gábor Mariann és unokahúga, Tóth Renáta – akiknek ötöd, illetve hatodrendű vádlottként költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt kell felelniük – szintén nagyot bukhatnak: mindkettejüknél további 11 millió forintos vagyonelkobzást indítványozott az ügyészség az eddig lefoglalt vagyontárgyakon kívül. Tóth Renátától korábban 32 millió forintot foglaltak le a nyomozók. Simonka György és 32 társa januárban kezdődő büntetőperében két másik fideszes parlamenti képviselő hozzátartozói is vádlottak: Kerényi János regionális pártigazgató unokaöccse, Kerényi István, valamint a szintén kormánypárti országgyűlési képviselő Varga Gábor apósa, Koncz Gyula és sógora, Koncz Ákos. A vádirat szerint rajtuk is jelentős összegeket hajtana be az ügyészség. Közülük leginkább Kerényi Istvánnak van félnivalója, nála ugyanis 111,5 millió forint erejéig kért vagyonelkobzást a vádhatóság. Konczéktól fejenként 8,5 millió forintot zárolna az ügyészség. Simonka György csupán az ügy harmadrendű vádlottja, őt a sorban a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetői előzik meg, akiket egy időre előzetes letartóztatásba is helyeztek. Hozzájuk képest mégis kirívóan magas összegű vagyonelkobzást kértek a fideszes politikusra. Az elsőrendű vádlottnál például mindössze 15 millió forintos vagyonelkobzást indítványoztak. Ugyanakkor ez egybevág azzal, hogy az ügyészség Simonkát tartja a bűnszervezet irányítójának, aminek segítségével vissza nem térítendő költségvetési forrásokat szereztek meg és 1,4 milliárd forint kárt okoztak az adófizetőknek. A fideszes politikus ráadásul a vád szerint lefizette cége felszámolóját és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eljárásának leállításáért is kenőpénzt adott, igaz, a jelek szerint nem a megfelelő személynek.