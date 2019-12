Fának csapódott egy autó, ketten meghaltak Zalaegerszegen

A brazil csodadoktor havi mintegy 10 ezer követőt és pácienst fogadott, Amerika egyik legmenőbb tévéshowja is külön adást szentelt neki.

Tizenkilenc év és négy hónap börtönre ítélt a brazíliai Goiás állam bírósága egy önjelölt csodadoktort csütörtökön négy nő megerőszakolása miatt. A 77 éves Joao Teixeira de Faria ellen párhuzamosan hasonló vádakkal több eljárás is folyik, de korrupcióval és illegális fegyvertartással is gyanúsítják. A kuruzslót egy éve vették őrizetbe, miután több mint 500 feljelentés érkezett ellene a hatóságokhoz szexuális zaklatás miatt. A lehetséges áldozatai között külföldiek is vannak, a többi között Németországból, Svájcból és az Egyesült Államokból. A saját lánya is zaklatással vádolta Teixeirát, aki "Joao de Deus" (Istentől való János) művésznéven nemzetközi hírnévre is szert tett. A férfi Abadiania településen található "spirituális központjában" havonta mintegy 10 ezer követőt és pácienst fogadott, akik között sokan külföldiek voltak. Teixeirának ezen felül számos híve van az Egyesült Államokban és Európában is. Az Egyesült Államokban népszerű Oprah Winfrey televíziós műsorvezető 2013-ban látogatta meg a férfit, s Oprah's Next Chapter című műsorának egyik részét szentelte a csodadoktornak.