Berecz Zsombor bronzérmes a finndingi-vb-n

A tiltakozók a lelátóról sárga labdákat dobáltak be, emiatt a mérkőzést is meg kellett állítani.

Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid szerdai rangadója, amelyet a spanyol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójából halasztottak el. A statisztikák szerint a mezőnyben enyhe katalán fölény mutatkozott – 54 százalékos labdabirtoklás –, kapura azonban a fővárosiak voltak veszélyesebbek: 16 kísérletükkel szemben a hazaiaktól 9 próbálkozást láthatott a 93 és fél ezer néző. Legutóbb 2002 novemberében, ugyancsak Barcelonában nem született gól a két együttes találkozóján – ezúttal pedig a játékvezető is közreműködött ebben, legalábbis Sergio Ramos szerint.



A Real Madrid csapatkapitánya – aki rekordot jelentő 43. El Clásicóján lépett pályára – a mérkőzés után arról panaszkodott, két tizenegyest sem kapott meg a csapata az első félidőben.



A La Ligában 72 barcelonai és ugyancsak 72 madridi siker mellett ez volt a 35. döntetlen. A tabellán továbbra is azonos pontszámmal áll a két csapat, jobb gólkülönbségének köszönhetően a Barcelona vezet. A naptári év utolsó spanyol bajnoki fordulójában a Barcelona szombaton a Deportivo Alavést, míg a Real Madrid vasárnap az Athletic Bilbaót fogadja.

Nem maradt el a tüntetés

A mérkőzést követően a helyi hatóságok összecsaptak a helyi függetlenségpárti mozgalom, a Tsunami Democratic tagjaival, akik tüntetést szerveztek a Camp Nou köré. Két katalán rendőr sérülése súlyos, további 113 embert – köztük 53 rendőr és 60 civil – könnyebb sérülésekkel láttak el. A stadionban is feltűntek tiltakozók, ők a lelátóról sárga labdákat dobáltak be, emiatt a mérkőzést is meg kellett állítani.