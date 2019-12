Esővel és széllel ér véget a hét, de a meleg még marad

Kiderült: a gyűlölködő ellenzék egyszerre kommunista és nyilas, a Fidesz pedig kétharmadot szerzett az önkormányzati választáson.



Indulatos interjú keretében magyarázta Kövér László házelnök a Magyar Hírlapban , hogy kormánypárti szemmel hogyan kell értékelni az elmúlt hónapok politikai eseményeit. Így először is elismételte, hogy "a Fidesz–KDNP mindkét idei voksolást megnyerte", ide értve az önkormányzatit is. Az egyértelműség kedvéért az országszerte helyi polgármesterekre és képviselőkre leadott szavazatokat országgyűlési választások mintájára összesítette, majd megállapítrotta, majdnem elég voksot kaptak fideszes jelöltek ahhoz, hogy az egy kétharmadra is elég legyen.

Kövér azt is megmagyarázta, hogy a Borkai-ügy nem Borkai Zsolt korábbi győri polgármester és Rákosfaly Zoltán ügyvéd korrupció-gyanús, a rendőrség által jelenleg is vizsgált cselekményeiről szól, hanem az ellenzék "tudatos" tervének "alapos és precíz" végrehajtása történt. Az ellenzéki pártokat úgy jellemezte, mint "elvtelen", illegitim formációkat az "alulról kikényszerített polgári szövetséghez" képest. Kövér azt is állította, az ellenzéki pártoknak nincs programja - ezt olvasni igencsak megnyugtató lehet annak, aki esetleg már majdnem utánanézett a különböző nem-kormánypárti jelöltek részletesen kifejtett válkasztási programjainak. Majd az ellenzéki sikert is megmagyarázta Kövér a Fidesz-KDNP saját táborának: a már többször hallott kormánypárti fordulattal élve, azt gyűlölködő háborús hisztériának tudta be. Kitért arra is, hogy a kormánypártok ellenzékét nyilasok és kommunisták örökösei adják, akiknek célja "egy új, primitív barbarizmus".



A 2022-es választásokról szólva Kövér azt fejtegette, hogy sokaknak van mit vesztenie egy esetleges politikai változástól. Különösen a "világgazdaság egén gyűlő sötét felhők" miatt. Az egyházakat, az oktatást és a médiát említette, mint tényezőket, amiknek felelőssége van a Fidesz-KDNP hatalomban való megtartásában.



A rendkívül szigorú parlamenti házszabály-módosítást is megmagyarázta Kövér: így a "balhézó" ellenzék nem tehet mást, mint hogy vitával száll szembe a kétharmad úthengerével. Kövér szerint ez nem azért nem megy az ellenzéknek, mert a kormány a megfelelő többség birtokában lerázza magáról az érveket, hanem mert nincsenek gondolatai az ellenzéki politikusoknak.



Ezután a Fidesz kultúrharcának aktuális fejezetét, a színházi törvénycsomagot értelmezte az Országgyűlés elnöke. Érvelése szerint "az, amit ma kultúrharcként látunk", igazából csak a hatalomból kiszoruló rendszerváltás előtti elitnek és "kineveltjeinek" utóvédharca. Szerinte nincs elnyomás; bizonyítja ezt, hogy annak idején fővárosi főpolgármesterként Tarlós István "csupán néhány teátrum élén eszközölt személyi változást", és a "többi helyen nagyjából" nem történt személycsere. Karácsony Gergelyt ennél a pontnál "egy pubertáskorban lévő kiskutyához" hasonlította, ami megjelöli területét.



A Magyar Hírlap munkatársa általi gondos felkérdezésének hála, azt sem hagyta magyarázat nélkül Kövér, hogy nemzetközi szinten kelt megütközést az Orbán-kormány munkássága. Narratívája szerint az Európai Unióban egyszerűen hazudnak, hiszen "ez is egy háború". Kifejtette, hazaárulás nemzetközi fórumokhoz fordulni belföldi igazságtalanságok kapcsán. Kérdésre válaszolva Soros György szerepét is részletezte a házelnök: sok ügynökkel bíró homályos aktorok előretolt éke ő, akiről a magyar kormány merte ezt először kimondani. Itt fontosnak tartotta Kövér megjegyezni, az antiszemitizmus vádja is hazugság.



A klímaváltozás kérdése is felmerült, ezzel látszólag továbbra is ellentmondásos a kormánypártok viszonya. Egyrészt a közelgő klímakatasztrófát a "genderjogokkal" összemosva keretezte a fideszes politikus: itt is a meg nem nevezett háttérhatalmak szédítik a fiatalokat. Aztán tényanyaggal nem rendelkező kóklereknek nevezte a klímaváltozás kutatóit. Másrészt viszont kijelentette, a veszély valós és közvetlen. A megoldás keresését azonban kisajátítaná maguknak. Kövér ezt olyan állításokkal igyekezett indokolni és igazolni, mint például hogy a tömegturizmus visszaesésétől "a fél világ polgárháborúba süllyedne".



Végül a fiatalok elvesztésének a kormánypártok számára egyre sürgetőbb problémáját is a klímakérdéssel kötötte össze Kövér. A fiataloknak azt üzente: lázadjanak a liberálisok ellen, mert igazából ők teszik tönkre a bolygót. Majd végül nyugatólag azt is elmondta, hogy igazából nincs is generációs szakadék, a nemzet pedig egységes.