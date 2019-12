Kellemetlen meglepetés a mentőknél: alaposan összement az év végi juttatás

A szervezetnél volt, aki a várt 37 ezer forint helyett csak 4500-at kapott év végi juttatásként. Dühében vissza is utalta.

„Megbecsülést, ne alamizsnát!”; „Megint lenyúltak minket!” – néhány komment azoktól a mentőktől, akik a szokásos év végi, a kollektív szerződésben rögzített egyszeri 37 240 forint helyett mindössze néhány ezer forintot kaptak karácsony előtt. Egyikük, amikor meglátta, hogy mindössze 4500 forintja érkezett, visszautalta a pénzt a mentőszolgálatnak. A Népszava úgy tudja, a feszültség abból adódik, hogy szolgálatnál működő egyik szakszervezet, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) megtámadta a 2016. év végén megkötött kollektív szerződést. (A szervezetnél működik egy másik érdekvédelmi közösség is, a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete.) Elsősorban az kifogásolta a MOMSZ, hogy nem vehettek részt a kollektív szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokon. Kifogásuk nyomán, december 11-én a Kúria hatályon kívül helyezte a kollektív szerződést. A Kúria döntésével viszont a megállapodásban foglalt, fix összegben meghatározott több juttatás – így a munkaruha-mosatás, a cipőhasználat és bankszámla költségének térítése – is odaveszett. Kármentésként az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója úgy döntött: az eddig költségtérítésként utalt juttatást kifizetik munkabérként. Csakhogy mivel juttatás helyett munkabérként számfejtették az összeget, sokaktól nagyobb tételt vontak le. Így fordulhatott elő, hogy végül különböző összegek érkeztek a számlákra. Úgy tudjuk, volt akinek mindössze 2-3 ezret utaltak, és akadtak, akik a juttatásként várt összegnek csak a felét vagy háromnegyedét kapták meg. Lapunk kérdésére az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatósága azt írta: a Kúria döntésének időpontja miatt az idei év végi juttatásokat csak ,,hóközi kifizetésként” folyósíthatták, ez pedig befolyásolta a levonások mértékét. Ígérték viszont, hogy a következő hónapban kompenzálják az érintett dolgozókat. Az OMSZ tájékoztatása szerint a szervezet főállású munkavállalóinak bruttó 56 000 forintot számfejtettek, és 7963 főnek összesen nettó 262,3 millió forintot fizettek ki. Arra a kérdésünkre, hogy hány dolgozó küldte vissza a pénzt, azt válaszolták: egyetlen ilyen esetről van tudomásuk, az összeg az OMSZ számlájára került. Az OMSZ fontosnak tartotta leszögezni: továbbra is mindent megtesznek azért, hogy bajtársaikat ne érje veszteség a MOMSZ lépése miatt. Közölték: ha az érdekképviseletek konszenzusra jutnak a kollektív szerződés tartalmáról és közösen érdemi javaslatot tesznek, akkor a menedzsment kész tárgyalni. Ezzel együtt jelezték, a Kúria ítélete után is érvényes egy korábbi kollektív szerződés, de az abban foglalt juttatások az eddigieknél kisebbek. Az OMSZ ugyanakkor ígérte, hogy saját költségvetésének terhére az elkövetkező hónapokban is biztosítja majd a most érvénytelenné vált kollektív szerződésben rögzített járandóságokat. Január közepére elkészülnek azzal a szövegtervezettel amivel már tárgyalóasztalhoz hívhatják a munkáltatót – kommentálta a történteket lapunknak Kusper Zsolt, a MOMSZ vezetője. Hozzátette: az új alkuban a dolgozók érdekeit szeretnék a mostaninál markánsabban megjeleníteni. Céljuk például, hogy a mosatási hozzájárulás mértéke igazodjon az új munkaruha mosására előírt speciális körülményeihez. Toma Lajos, a MÖSZ vezetője szerint a új kollektív szerződés hatályon kívül helyezése után megoldást kell találni arra is, hogy minél egyszerűbben el lehessen juttatni a mentőkhöz a 37 240 forintos költségtérítést. Ezen a jogcímen ugyanis az új adójogszabályok szerint a jövőben csak számla ellenében lehet azt kifizetni. Megjegyezte azt is, hogy kollektív szerződés megkötésére nem, csak a tárgyalására kötelezett a munkáltató.