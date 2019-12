Ismét víz alá került a velencei Szent Márk tér, ítéletidő tombol szerte Olaszországban

A kormány nyugdíjreform terve kapcsán nem nyugszanak a kedélyek, az újévben is folytatódik a tiltakozási hullám.

Amilyen nehezen végződik az év Emmanuel Macron francia köztársasági elnök számára, annyira nehézkesen indul majd a 2020-as esztendő. A kormány nyugdíjreform terve kapcsán ugyanis nem nyugszanak a kedélyek, s az újévben is folytatódik a tiltakozási hullám. Ugyanakkor a szakszervezetek elveszthetik a lakosság egy részének támogatását. A munkabeszüntetések ugyanis karácsonykor is folytatódnak az SNCF vasúttársaságnál, egy sor járat esik ki. Mindez nagy felháborodást váltott ki a társadalomban, hiszen sok családot szakít szét a munkabeszüntetés. A televíziókban síró gyermekeket lehet látni, akik nem tudnak hazautazni szeretteikhez az ünnepek idejére. A felháborodás, részben legalábbis, megtette a hatását, az SNCF ugyanis bejelentette, hogy néhány törölt szerelvényt mégis elindít, hogy több ezer gyermek számára tegye lehetővé a hazautazást. A vasúttársaság döntésének köszönhetően vasárnap 14 nagysebességű vonatot, azaz TGV-t helyeztek üzembe, a szerelvényeket négy és tizennégy év közötti, egyedül utazó gyermekek vehették igénybe. Az intézkedés annak köszönhető, hogy néhány vasutas újra felvette a munkát. Előzőleg az SNCF még azt közölte, hogy a gyermekek számára nem indít különjáratokat, ami 6000 kiskorút érintett volna. A családokat értesítették arról, hogy a jegyeket érvénytelenítették. A társaság biztonsági okokra hivatkozott, mondván, a sztrájk miatt nem tudnának kellő szolgáltatást nyújtani számukra. A CGT szakszervezet, amely két hete vesz részt a sztrájkban, botrányról beszélt és sok szülő, illetve politikus is felháborodott. „Ez egyszerűen embertelen” – írta egy szülő a Twitteren. „A fiam egész este sírt, mert így szenteste nem láthatja az édesapját” – folytatta. A gyermekek számára tett engedménytől függetlenül karácsonykor igen nehéz lesz vonattal közlekedni Franciaországban. December 23-án és 24-én például a tíz TGV járatból hatot törölnek, sokan kénytelenek így más járatokra átváltani a jegyüket, ezek azonban rendkívül túlterheltek lesznek. A kormány előzőleg azt ígérte, minden utas eljuthat, ahová akar, ezt azonban nehéz lesz megvalósítani. Sok francia ezért kénytelen autóba szállni, vagy busszal megtenni az utat. Ennek nyomán azonban már vasárnap is hatalmas közlekedési dugók alakultak ki. Vasárnap egyébként már 18. napja tartott a nyugdíjreform elleni közlekedési sztrájk. A CFDT szakszervezet pénteken azt közölte, folytatják a munkabeszüntetéseket, mivel a kormánnyal folytatott tárgyalások során vajmi kevés előrelépés történt. Hasonlóképpen döntött a CGT és az FO érdekvédelmi szervezet is. Edouard Philippe kormányfő csütörtökön folytatott megbeszéléseket a szakszervezetekkel, a megbeszéléseket azonban január elején folytatják. Több érdekvédelmi szervezet bejelentette: január 9-re tömegmegmozdulást szerveznek.

Macron vasárnap bejelentette, elnöki mandátuma lejárta után lemond különféle juttatásairól.