Kétemeletes raktár lángolt Budapesten

Nehéz terepen bizonyította rátermettségét a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat hőse.

Szombaton, a késő délutáni órákban a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központja kérte a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat segítségét egy eltűnt, idős ember kereséséhez - kezdi Facebook-posztját a szolgálat, amelynek tagjai közösen indultak el az RSC Rescue Alapítvány munkatársaival, velük párhuzamosan pedig a Mantrailing Akadémia Alapítvány, valamint a Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület is aktivizálta a riasztási rendszerét. Amikor megérkeztek a helyszínre, a szakadó esőben azonnal megkezdték az eltűnt személy keresését, egy saras területen meg is találták ez eltűnt néni mamuszát és néhány lábnyomát. A leírás szerint ekkor kapcsolódott be Phobos mentőkutya a keresésbe, és alig néhány perccel később, egy patakmederben gázolva hősünk már szagot is fogott, majd elvezette a szolgálat tagjait a keresett személyhez. Az idős, 82 éves hölgyet kihűlt állapotban találták meg, egy kerítésbe kapaszkodva várta megmentőit. Phobosszal egy időben Zulu és Mex is részt vett a keresésben.