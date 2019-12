Idén odacsapott a munkásököl, de jövőre jóval kiszolgáltatottabbak lehetnek a melósok

Ezidáig már kétszázmilliárd forintot osztott ki kormány az el nem költött költségvetési pénzekből. A két ünnep között újabb pénzeső jöhet.

Az év utolsó napjaiban várhatóan több száz milliárd forintot fog kiszórni a költségvetésből a kormány. Az idei év jól alakult, a várakozáson felüli növekedésnek köszönhetően az adóbevételek – a jegybank számításai szerint – mintegy 360 milliárd forinttal, a GDP 0,8 százalékával haladják meg a terveket. Ezen felül jelentős uniós támogatás is befolyt a költségvetésbe, így változatlan hiánycélok mellett több száz milliárd forintos mozgástere keletkezik a kormánynak, amit akár a hiány és az adósság csökkentésre is felhasználhatna, de olyan tételeket is finanszírozhat, amelyek eredetileg nem is szerepeltek a költségvetésben. A kormány az elmúlt években, amikor a tervezetnél kedvezőbb volt költségvetési mozgástér, mindig a költekezést választotta. Tavaly néhány jól irányzott kormányhatározattal így szórt ki félezer milliárd forintot a karácsony és szilveszter között jellemzően sport és egyházi szervezeteknek. Idén is hajlik a kormány az év végi költekezésre, de nem csak a sportra és az egyházaknak jut pénz. A költekezésre utalt már a Pénzügyminisztérium hónapról, hónapra érkező közleménye, amelyben leszögezték, hogy hiába a 300-400 milliárd forintnyi költségvetési pluszbevétel, ők azt nem a hiány csökkentésre fordítják majd. Az első nagyobb csomagról még november végén döntött a kabinet, akkor mintegy 53 milliárd forintot csoportosított át olyan célokra, amelyek eredetileg nem szerepeltek a költségvetési törvényben. Az akkori döntés még az év közben kialakult lyukak betömködésre is figyelt: így jutott 15,8 milliárd forint az autóbuszos közlekedési cégek többlettámogatására, 3,4 milliárd a közmédia finanszírozására. Az egyházak akkor sem maradtak ki a költségvetési áldásból, több soron összesen szűk egymilliárdot kaptak. De jutott újabb kétmilliárd forint a 2021-es vadászati világkiállítás előkészítésre, így erre a célra csak idén már ötmilliárdot költenek. Az idei költségvetésben nem tervezték meg a februárban bejelentett, júliusban elindult a családpolitikai intézkedéseket, ezért november végén összesen plusz 8,9 milliárd forintot szavazott meg a kormány a nagycsaládosok autótámogatásra, illetve a babaváró-hitelekkel kapcsolatos kiadásokra a kormány. Ezen költésekhez képest már csak aprópénz az a kétmilliárd forint plusz, amely a kormányzati propagandára jutott. A kormány döntött a kórházak adósságának részbeni átvállalásáról, ám a közel 80 milliárdos adósságállománynak csak az a felét fizeti ki a kormány, igaz ad további 36 milliárdot fejlesztésekre – így összesen 79 milliárdot költenek erre a célra. Ugyanekkor született döntés arról is, hogy a Közbeszerzési Főigazgatóság kétmilliárdos többlettámogatást kap – ezt a pénzt a fővárosi kormányablakoktól vonták el, illetve 3,1 milliárd forintot csoportosították át három magánkézben lévő meddőségi centrum államosításra is. A hét végén újabb 64 milliárdos átcsoportosításról jött hír: a Magyar Közlönyben megjelent határozatok szerint a különféle maradványokból 16 milliárd forintot kapnak a Volánok a működésükre, míg a MÁV-ot az utolsó napokra 8 milliárd forinttal támogatta meg a kormány, vélhetően így lesz idén nyereséges a cég. A MTVA televíziós filmek készítésére újabb 3,5 milliárdot kapott, de jutott a 4,7 milliárd forint a „kiemelt sportegyesületek” támogatásra is. Az év végi költségvetési maradványokból a legritkább esetben jut oktatásra, a mostani kivétel, ugyanis – az immár az ITM felügyelete alá tartozó – egyetemek a működtetési kiadásaikra összesen 12 milliárdot kaptak, igaz a nagyobb egyetemi klinikák tartozása eléri ezt az összeget. Nagyobb, 7,5 milliárdos plusztámogatást kapott a Magyar Honvédség is – közelebbről meg nem nevezett dologi kiadásokra. Eddig összesen 200 milliárdnyi pluszbevétel elköltésről döntött a kormány, a két ünnep közötti munkanapokon újabb, hasonló összegről szóló kormányhatározatok publikálása várható. Így akár 400 milliárd forintot is elkölthet a kormány, miközben a hiány ezer milliárdon teljesül, azaz a deficit lényegesen alacsonyabb is lehetne pontosabb költségvetési tervezéssel.