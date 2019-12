Földhöz csapta a hóvihar a helikoptert

Egy helyi polgárőr értesítette a vámosszabadi körzeti megbízottat arról, hogy - a zárva tartó - hulladékudvarban mozgást észleltek, valaki kutat a konténerekben. A pihenőidejét töltő rendőr szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre sietett, írja a police.hu . A polgárőrök elmondták neki, hogy érkezésüket észlelve a hulladékudvarból egy férfi próbált meg elfutni egy közelben parkoló autóhoz, azonban megállították és visszatartották őt és a járművezetőt is a rendőr érkezéséig. A férfi a drótkerítést felhúzva jutott be a területre, ahol két táskába rakodta a lopott tárgyakat, majd azokat a kerítésen kívül hagyta menekülés közben. A körzeti megbízott és az időközben megérkező győri rendőrök átvizsgálták a tolvajok autóját és egy műanyagzacskóban kábítószergyanús anyagot találtak. A gépkocsit ellenőrizve azt is megállapították, hogy a járművön található hatósági jelzést Németországban lopás miatt körözik és a rendszámtáblák nem annak a járműnek a hatósági jelzései, amivel az elkövetők közlekedtek. A 31 éves écsi és a 26 éves győri lakost a járőrök elfogták és a Győri Rendőrkapitányságra előállították, ahol velük szemben drogtesztet alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. A nyomozók mindkettőjüket kábítószer birtoklása vétség, lopás vétség, továbbá az écsi férfit egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.