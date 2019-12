Repedés a republikánus falon

Trump a karácsony kedvéért sem szüneteltette a politikai harcot.

"Családi ünnep. Csupa szeretet. Csupa nevetés. És az elkerülhetetlen beszélgetések a liberális családtaggal, aki egyszerűen nem képes tudomásul venni, milyen remekül mennek Amerika dolgai Trump elnök alatt" - a szöveg a Donald Trump 2020-as újraválasztási kampánya által karácsonyra szánt republikánus családi sillabuszból való. A 12 pontos vitavázlat a Demokrata Párt köreiből a republikánus családtagok meggyőzésére kiadott útmutatóra kíván válaszolni. A két szöveg jól jellemzi a kialakult helyzetet: az ország drámaian megosztott, és a pártok élet-halál kérdésnek tekintik a novemberi elnökválasztást. A karácsony kedvéért az elnök sem szüneteltette a politikai harcot. Szerdán kétrészes tweet-tirádában támadta meg a Demokrata Párt vezéralakját: "Miért kéne megengedni a bolond Nancy Pelosinak, hogy impeachelje az Egyesült Államok elnökét, csak mert csekély többsége van a képviselőházban?" Pelosi, aki hívő katolikus és korábban azt mondta, hogy minden áldott nap imádkozik Trumpért, egyelőre nem reagált. A Floridában karácsonyozó Trumpot az ünnepi istentiszteletet követően megkérdezték, imádkozott-e Pelosiért, amire az elnök azt felelte, hogy "nagyon jó évünk lesz". Trump most elsősorban azt sérelmezi, hogy Pelosi visszatartja a képviselőházban december 19-én megszavazott alkotmányos vádemelésről szóló hivatalos levelet. A házelnök azzal érvel, hogy a szenátusi többséget irányító Mitch McConnell nem hajlandó tárgyalni az impeachment eljárás második, ítélkező szakaszának szabályairól, márpedig addig az alsóház sem tudja megnevezni "impeachment-menedzsereit", azaz a vád nevében eljáró képviselőket. Pelosi és szövetségesei már megneveztek négy megidézendő tanút, köztük John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadót és Mick Mulvaney-t, Trump megbízott kabinetfőnökét. A Trump-tábor viszont nagyon gyors, tanúk és szakértők meghallgatása nélküli, gyakorlatilag egyetlen szavazásban kimerülő eljárást szeretne. Karácsony előtt azonban e téren egy pillanatra megingani látszott McConnell, amikor azt nyilatkozta, hogy nem teljesen zárja ki a tanúk meghallgatását. A szenátusban 53:47 arányú republikánus fölény van, így a demokrata pártiaknak eljárási kérdésekben is legalább négy republikánus átszavazóra lenne szükségük. A reublikánusok közül eddig azonban csak a 2020-as újraválasztásáért harcoló Lisa Murkowski alaszkai szenátor kifogásolta, hogy McConnell folyamatosan egyeztet a Fehér Házzal az impeachment kapcsán követendő taktikáról. Szerinte egyet vissza kellene lépni, nem volna szabad "kéz a kézben" járni a Trump-védelemmel. Eddig ez az első és egyetlen repedés a republikánusok falán. Az óvatosan merész nyilatkozat jól jelzi, hogy mindkét oldal a 2020-as esélyek szempontjából elemzi a kialakult helyzetet. A Demokrata Pártban például amiatt aggódnak, hogy az elhúzódó impeachment "belelóghat" a február 3-án kezdődő előválasztásba, márpedig egyelőre még öt szenátor is harcban áll az elnökjelöltségért.