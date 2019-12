Netanjahut rakétatámadás miatt óvóhelyre kellett menekíteni

A parlament januárban dönt.

A török parlament januárban napirendre tűzi a hadsereg Líbiába küldését - jelentette be csütörtökön Recep Tayyip Erdogan török elnök, hangsúlyozva, hogy a támogatást a tripoli székhelyű nemzetközileg elismert líbiai egységkormány kérte. A héten korábban Ibrahim Kalin elnöki szóvivő már jelezte: Ankarának szüksége lehet egy olyan törvényre, amely lehetővé teszi török csapatok Líbiába küldését. Erdogan szerdán előre be nem jelentett látogatásra érkezett Tunéziába, ahol egyebek közt a líbiai helyzetről is tárgyalt Kaisz Szaíd frissen megválasztott tunéziai államfővel. Két héttel korábban Szaíd megbeszéléseket folytatott Fájez esz-Szarrádzzsal, a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány miniszterelnökével. A török kormány novemberben írt alá biztonsági és katonai együttműködési megállapodást Tripolival, kiváltva Görögország és más államok bírálatát. A megállapodást - amelynek értelmében líbiai kérésre Törökország katonai kiképzőszemélyzetet és felszerelést küldhet Líbiába - decemberben a líbiai egységkormány és a török parlament ratifikálta. Törökország az ENSZ fegyverembargója ellenére már korábban is küldött katonai támogatást Szarrádzs kormányának. A kőolajban gazdag észak-afrikai ország Moammer Kadhafi 2011-es megbuktatása és meggyilkolása óta gyakorlatilag káoszba süllyedt, és egymással rivalizáló fegyveres csoportok igyekeznek megszerezni az ország minél nagyobb része fölött az ellenőrzést. A Líbia déli és keleti részét ellenőrzése alatt tartó Halifa Haftar tábornok április 4-én indította meg csapatait az ENSZ által elismert kormány ellenőrzése alatt álló Tripoli elfoglalására. A hadművelet megakadt, ám december 12-én a tábornok bejelentette, hogy hamarosan döntő offenzívát indít a főváros elfoglalásáért.