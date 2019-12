"Izgalmas év elé nézünk": újra üzent az ördög ügyvédje

Attól félt, hogy Fiona Hill támogatná CEU-t.

Orbán Viktor 2017-ben mozgósította amerikai kijáró emberét a Fehér Ház újonnan kinevezett Oroszország-tanácsadója ellen, ugyanis attól tartott, hogy Fiona Hill ellenzi a CEU készülő bezárását - írja a Washington Post . Orbán akaratának megfelelően megfelelően a korábbi republikánus szenátor, Connie Mack megkörnyékezte Pence alelnök több munkatársát is azzal hogy Hill korábban egy olyan szervezetnek dolgozott, amely támogatást kapott Soros Györgytől. Sorosról a lap azt írja, hogy a tekintélyelvűség és a fanatizmus terjedése elleni harcra áldzta vagyonát, a jobboldal felrója neki, hogy globalista, nevét sokszor antiszemita mocsokkal igyekeznek bepiszkítani. Connie Mack, aki abban az időben Orbán Viktor bejegyzett (és egymilliárd forintnál is busásabban fizetett) kijáró embere volt, most azt állítja, hogy ő csak megpróbálta felhívni az illetékesek figyelmét bizonyos érdekütközésre. Vagyis állítja: nem ösztönözte Hill eltávolítását és nem gerjesztett ellene jobboldali támadásokat. Ám azok jöttek, méghozzá meglehetősen durván. Maga az érintett, aki könyvet írt Putyinról, azt vallotta a kongresszusi bizottság előtt a Trump ellen zajló alkotmányos vádemelési eljárás előkészítése során, hogy a zaklatások folytán úgy érezte: visszacsöppent az 1917-es orozországi forradalom utáni bolsevik tisztogatások korába. Amerikai sajtójelentések szerint Orbán májusban személyesen is igyekezett Trumpot Ukrajna ellen uszítani , erről többek között Fiona Hill beszélt kongresszusi meghallgatásán. Az ügy annak kapcsán került elő, hogy kiderült: későbbi főtanácsadója, a szélsőjobbos Steve Bannon vezérletével már egy évvel Trump hatalomra lépése előtt lista készült azokról, akiket el kell távolítani a Nemzetbiztonsági Tanácsból. A legtöbbjük bűne az volt, hogy már az előző kormányzat idején is ott dolgoztak. Később a tisztogató kampány egyre szélesedett és már jócskán érintett olyanokat is, akiket az új elnök nevezett ki. Majd az impeachment beindulása után egészen őrületes szintet ért el - jellemzi a helyzetet a Washington Post. Ma már ott tartunk, hogy veszélybe került az elv, miszerint a köztisztviselők elismerten pártatlanul látják el feladatukat, a mindenkori kormányzat szolgálatában. Ennek következménye például hogy egy hét múlva távozik hivatalából a kijevi amerikai nagykövet, mert az elnök személyes ügyvédje, Giuliani kétségbe vonta lojalitását Trump iránt. A repblikánus törvényhozók túlnyomó része viszont semmi kivetnivalót nem talál az ilyen eljárásokban, mert teljesen megalapozatlannak, az apparátus összeesküvésének tartják az alkotmányos vádemelési eljárást.