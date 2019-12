Képek a kazah repülőszerencsétlenség helyszínéről

Nemzetközi sajtószemle, 2019. december 27.

Yahoo Giuliani legújabb támadása azt mutatja, hogy Soros György továbbra is az egyik legfőbb konzervatív célpont marad. A 89 éves üzletember idáig több mint 32 milliárd dollárt fordított liberális ügyek támogatására a személyes vagyonából. Egy jobboldali civil szervezet szerint személyesen ő szabja meg a Nyílt Társadalom Alapítványok költségvetését, amelyből olyan NGO-k részesülnek azután, mint a Társaság a Szabadságjogokért, az Amnesty International és sok más. Ennélfogva jó pár konzervatív háttérben meglapuló cselszövőnek tekinti, egy sor összeesküvés elmélet fűződik hozzá. Még az is elterjedt róla, hogy annak idején az SS tisztje volt – 13 éves korában! Kelet-Európában a rendszerváltás után hatalmas összegeket költött a demokrácia előmozdítására, ezért az antiszemiták szemében ő vette át a Rotschild-család szerepét. Vagyis újabban ő testesíti meg a zsidó ármányt, amely irányítja a világot. A cikk idézi a Rágalom-ellenes Liga állásfoglalását, miszerint Soros emberbaráti tevékenysége évek óta gerjeszti a túlméretezett antiszemita összeesküvés elméleteket, amelyek szerint a zsidók ellenőrzik és manipulálják az országokat, sőt, a globális fejleményeket is. Giulianinak bocsánatot kell érnie, hacsak nem szeretné uszítani a keményvonalas zsidóellenes köröket, illetve a fehér felsőbbrendűség híveit, akik hitelt adnak ennek a szennynek.

Die Welt A lap fő kommentátora azt írja az épülő Északi Áramlat 2-vel összefüggő német-amerikai ellentétekről, hogy azokban igazából semmi új nincs, a vita évtizedek óta zajlik, legfeljebb most annyi az újdonság, hogy a két ország vezetői már nem nevezik néven a nemzeti érdekeket, sőt azokat kifejezetten mellőzik az érvelés során. A kétoldalú kapcsolatokat nyugodtan lehet szövetségi partnerségként jellemezni, egészen addig, amíg nem a kereskedelmi együttműködés, azon belül az energiaellátás kerül szóba. Azokban azonban most csupán az álnokság jelenik meg új vonásként. Míg a korábbi vezetők, Adenauertől és Kennedytől kezdve, nyíltan megnevezték, hogy országuk mit akar, addig mai utódaik Európa mögé bújnak, amikor a nemzeti érdekekről van szó. Washington valójában cseppfolyósított földgázt szeretne eladni a németeknek. Berlin ugyanakkor igyekszik élvezni az új gázvezetékről kötött exkluzív szerződés minden előnyét, függetlenül attól, milyen aggályaik vannak a többi EU-kormánynak. A német fél szívesen háborodik fel azon, hogy Magyarország és Lengyelország nem a földrész érdekében cselekszik. Hogy ez tényleg így van-e, az most nem számít. Mindenesetre Budapest és Varsó nem néz szembe azzal, hogy külön úton jár. De nagyon is igaza van Bismarcknak, aki egyszer kijelentette: Európa nevét gyakran olyan politikusok veszik a szájukra, akik nem merik egy az egyben előadni saját követeléseiket.

Spiegel A lap úgy mutatja be Tamás Gáspár Miklóst, mint aki figyelmeztette Európát a posztfasisztákra. A filozófus egykor a rendszerváltás stratégája volt, Orbán Viktor bálványként tisztelte. Ma is ünneplik, de szerény viszonyok közepette él Budapesten. Az elmúlt években időről időre átvett a kézbesítőtől egy-egy díszes borítékot, benne a miniszterelnök legfrissebb beszédének szövegével, a Kancellária szíves ajánlásával. A kormányfő éles bírálójaként felidézi, hogy néhány éve nem ment el, amikor a politikus meghívta egy kávéra. Mégpedig azért, mert Orbán pontosan tudja, hogy mit gondol róla a tudós, így semmi értelme nem lett volna társalogni az ország egyeduralkodójával. Tamás Gáspár Miklós évtizedek óta a közélet kiemelkedő szereplője, aki legendaszámba megy. Még mindig eljár tüntetésekre, és néptribun módjára kapásból beszédeket tart. Publicista, aki talán mindenki másnál inkább megoszt. Lendületesen, kíméletlenül és fáradhatatlanul írja cikkeit Orbán etnonacionalista, reakciós és szélsőjobbos, egy emberre épülő állama ellen. De ugyanilyen kritikus, amikor az ellenzék vagy a független sajtó melléfogásait tűzi tollhegyre. Ám soha nem üt öv alá. Lehet, hogy éppen ezért becsülik nagyra az összes politikai táborban, miközben a közhangulat gyűlölettel teli és mérgezett. Bátornak és megvesztegethetetlennek tartják, aki nem mocskolódik, de ha úgy adódik, még az ellenfelekkel is szolidaritást vállal. Az elhibázott rendszerváltás, illetve a globalizálódás láttán a „Posztfasizmus” című dolgozatában már 2000-ben megfogalmazta, hogy a korszerű, demokratikus társadalmak szakítanak a Felvilágosodás általános érvényű elveivel. Az elsők közt jelezte előre azt ami, Orbán alatt, 2010 után következett be. Ám azt ő sem gondolta, hogy 2011-ben ő is a tisztogatások áldozata lesz. Lapátra tették a Filozófiai Intézettől. Azóta még sötétebben ítéli meg az ország és Európa helyzetét. Szerinte a társadalmak a gyökértelenség, a barbárság és a pusztulás háromszögében mozognak. Ez persze nem teszi feleslegessé az erkölcsileg indokolt tiltakozásokat, de arra kell felkészülni, hogy Putyin, Erdogan vagy Orbán rendszere még évekig, évtizedekig fennmarad. Hogy menesztése után milyen szörnyű anyagi viszonyok közé került, az senkit sem zavart Magyarországon és ez azért sokat elárul a nemzet politikai kultúrájáról. Nyugdíjat csupán tavaly óta kap, az szerény megélhetést biztosít neki. TGM nyilvánosan soha nem panaszkodott a szegénysége miatt. Nem fordult Orbánhoz sem, pedig biztos abban, hogy kérése meghallgatásra talált volna. De mint mondja, miként nézne akkor most a tükörbe, ha bármit kért volna a miniszterelnöktől?   