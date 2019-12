Meghalt Pálinkó Mária

Az év kulturális összefoglaló sorozatának mai részében két 14 éves színész és egy szerkesztő válogatott a gyerekprogramokból.

Melyik mű, előadás, esemény volt a legfontosabb gyerekeknek szóló produkció 2019-ben? Braczkó Szilvia, a Kidsnews.hu, gyerekek által írt portál alapító-szerkesztője: Egyértelműen a FOMO volt 2019. legfontosabb kulturális eseménye nálam, amire azt mondanám, hogy olyan össztársadalmi kérdéseket feszeget a társadalom összes szereplője irányába és szerepével kapcsolatban, amelyre órási szükség van. Nyíltságával és őszinteségével tükröt tart a gyerekek és az őket nevelő "mindent szőnyeg alá söpörni akaró" felnőtt társadalomnak. Ahol nem számít a tett, csak hogy ki mit mond! Ahol valójában senki nem kérdezi meg őket, nem kényszeríti őket arra, hogy szembe nézzenek a következményekkel. Brutálisan mellbevágó ahogy megmutatja a gyerekeknek, hogy mennyire könnyen mennek el a legdurvább bűncselekményig is sodródva az árral amelyet a környezetük teremt, egy olyan környezet, amely valójában nem romoltabb vagy rosszabb bármelyiknél, sőt kifejezetten átlagos vagy annál jobb érzelmi és anyagi körülmények között élő gyerekeket mutat meg a film, így különösen kellemetlen és elgondolkodtató. De rengeteg filmet, eseményt tudnék még ezek mellett felsorolni ahol tényleg remek produkciókat kaphatnak a gyerekek elég talán csak a Pilvaker-t említenem példaként. Palugyai Sára (14) gyerekszínész, Budaörsi Latinovits Színház: A legjobb idei ifjúsági program a Bánkitó fesztivál volt. Nagyon sok különböző kulturális programon vehettek részt a fiatalok és a helyszín is nagyon érdekes volt. Az egész hangulat csodálatos volt. Nagyon élvezetes volt, jövőre is természetesen megyek! Szirmai Marcell (14) gyerekszínész, Szegedi Nemzeti Színház: 2019 őszén a Szegedi Nemzeti Színház Időfutár című produkcióját volt szerencsém megnézni Barnák László rendezésében. A kifejezetten a korosztályomnak szóló téma vonzotta a fiatal közönséget, ez pedig nagyon fontos azért, hogy a gyerekek is megszeressék a színház csodálatos világát. Nagyon jó volt látni, hogy a fiatal közönség mellett azonban a felnőttek is nagyon élvezték az előadást. Mi hiányzott a legjobban? Braczkó Szilvia: Az őszinte beszélgetés fóruma. Mostanra 338 ezer olvasónk van, és azt tapasztaljuk, hogy órási igény van az őszinte, mély beszélgetésekre, ahol a gyerekek valós válaszokat kaphatnak a kérdéseikre, ahol együtt lehet közösen gondolkodni az őket foglalkoztató témákban. Hatalmas igény lenne például irodalmi estekre, ahová a gyerekek elmehetnének beszélgetni és kulturáltan vitázni, és ha már a vitát említettem, akkor hatalmas szükség lenne vitaestekre is:) , például az irodalom nő és férfi alakjainak változásai kapcsán, gondoljunk csak bele ikonikus Mr. Darcy viselkedése mai szemmel finoman szólva is erősen megkérdőjelezhető, ahogy női karakterekben is rengeteg változás érhettünk tetten. Nagyon fontos lenne, hogy a rengeteg bántó megjegyzés helyett az online jelenlétük miatt, inkább alkalmat és kedvet teremtsünk a felnövekvő nemzedéknek arra, hogy virtuális téren kívül megtalálják a hangjukat akár velünk közösen akár a saját közösségükben. Palugyai Sára: Egyre jobban törekednek a gyermekprogramok minőségére és ezért nem hiányoltam az idén semmit. Szirmai Marcell: Nagyon szeretek filmet forgatni a barátaimmal, azonban ez rengeteg munka és sok időt vesz igénybe a történet megírása és a megvalósítás is. Sajnos a tanulmányaim és a szereplések mellett nem sok időm volt ezekkel foglalkozni.

Brackó Szilvia, Palugyai Sára és Szirmai Marcell

Mi nevettetett, ríkatott meg, dobott fel, dühített a legjobban? Braczkó Szilvia: Nem is tudom, annyi mindent mondhatnék erre. Tényleg rengeteg válaszom lenne. Zseniális, hogy egy 1948-49-es szabadságharccal foglalkozó irodalmi est képes megtölteni egy hatalmas arénát, erre biztosan nem volt példa az előző generációban. Ahogy azt is jó látni, hogy egy ifjúsági klasszikusra gyakorlatilag még mindig szinte lehetetlen jegyet kapni a Vígszínházba. Jó látni, hogy Vecsei H. Miklósék a pokettel ilyen sikeresek, vagy elég végig nézni a hazai ifjúsági könyv kínálaton, elképesztően kimagasló minőségű és mondanivalójú ifjúsági könyv van a magyar kiadóknál ezek bármelyike örömmel tölt el és mosolygok, ha eszembe jutnak. Palugyai Sára: Legjobban, az idei ifjúság összefogás eredményeképpen létrejött globális felmelegedés elleni felvonulás hangulata dobott fel. Az hogy ennyi ember egyszerre tudta képviselni ezt az igen fontos problémát az nagyon jó. Érdekesnek tartottam, hogy sok iskolából a gyerekek osztályosan jöttek el a szeptemberi felvonulásra. Szirmai Marcell: Részt vettem a IV. Nemzeti VERSenyen, amelyre 4 verssel készültem. Nagy sikernek könyveltem el, hogy a három fordulós megmérettetésen bejutottam az élő szuperdöntőbe a budapesti Nemzeti Színházba. A korhatár nélküli versenyen végül a felnőttek közt 3. helyezést értem el, ami nagyon váratlan volt számomra. Az eredményhirdetésen elérzékenyültem. A feldobottság és a dühítés is a színházi szerepléseimhez kapcsolódik. Mivel a színház nagyon fontos számomra, ezért mindig nagyon feldob, amikor színpadra léphetek és nagyon dühít, ha valami nem úgy sikerül, ahogyan azt szeretném.