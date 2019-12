Celebek előadásaira költ Rétvári unokahúgának egyesülete a felzárkóztatásra nyert uniós pénzből Pásztón

Számos botrány után (külföldön hagyott utasok, tudatosan a reptéren hagyott csomagok, durva késések) után egy „fapados etikai kódex” kidolgozását kezdeményezte Ujhelyi István.

Elkészült a diszkont légitársaságok utaskezelési gyakorlatával kapcsolatos elvárásokat és javaslatokat tartalmazó dokumentum. Ujhelyi István, az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottságának MSZP-s alelnöke már a kezdetkor is világossá tette, hogy nem a fapados légitársaságok léte, üzleti modellje ellen akar fellépni, de a számtalan botrány miatt mindenképp szükség van egy, az utasokat védő fogyasztóvédelmi akciótervre. - A véglegesítés azért húzódott, mert igyekeztünk az érintett cégeket is bevonni, amelyek azonban meglehetősen ellenségesen viszonyultak a kezdeményezéshez - magyarázta Ujhelyi István. Aki szerint viszont az illetékes biztos, Adina Vălean nyitott a kérdésre, így van rá esély, hogy a dokumentum bekerüljön az EU jogalkotási folyamatába. A „fapados etikai kódex” többek között azt tartalmazza, miként és mikor kell értesítenie a légitársaságnak az utasokat az esetleges járatmódosításokról, miként kell biztosítaniuk az átfoglalás lehetőségét, illetve mennyi idő elteltével kell minden utasnak ivóvizet biztosítani a fedélzeten, ha bármilyen okból késik a felszállás. A kódex arra is kitér, hogy az ügyfélszolgálatokat nem lehet a helyi mobiltarifánál drágábban, emelt díjas szolgáltatásként üzemeltetni, illetve a légitársaság visszamenőleg nem módosíthatja egyoldalúan egy már befoglalt jegy árát és a kapcsolódó fizetős szolgáltatások hozzáférhetőségét. Az is szerepel a felsorolásban, hogy jogos követelés esetén legkésőbb harminc napon belül ki kell fizetni az utasoknak (vissza)járó kompenzáció összegét. A dokumentumot Ujhelyi István megküldi minden érintett légitársaságnak, abban bízva, hogy mind több cég csatlakozik a kódexhez, bizonyítva, hogy a profit mellett az utasok és érdekeire is figyelnek.