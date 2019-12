Csernobil és a karácsony: 34 év után most először díszítettek fel fát a szellemvárosban (képek)

A felvételeket karácsony második napján tették közzé.

Abu Bakr al-Baghdadiért, az

Az Iszlám Állam (IS) közzétett egy Nigériában készült videót, amin 11 keresztény meggyilkolása látható - írja a BBC . A terrorszervezet ezzel megkezdte bosszúját az amerikaiak által levadászottIS egykori vezetőjéért, akinek halálhírét Donald Trump személyesen jelentette be még október végén. A BBC szerint mind a kivégzett 11 áldozat mind férfi volt, és Nigéria északkeleti részén, Borno államban fogták el őket megölésük előtt. A lap azt írja, a videó 56 másodperces, és azt az IS Amaq nevű hírügynökség készítette. Az anyagot december 26-án, csütörtökön adták ki, és elemzők szerint a készítése egyértelműen esett egybe a karácsonyi ünnepekkel. A leírás szerint a felvételek egy azonosítatlan kültéri területen készültek, a 11 áldozat közül egyet lelőttek, tízet pedig lefejeztek.