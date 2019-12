Trump életveszélyesen tweetel

A Twitter eddig egyszer sem volt hajlandó leszedni az amerikai elnök posztjait arra hivatkozva, hogy azok hírértékkel bírnak. Most azonban mégis közbeléptek.

Törölték Donald Trump twitter-folyamának egyik bejegyzését, mert szerepelt benne az elnök elleni eljáráshoz vezető botrányt elindító közérdekű bejelentő neve. Amerikában szigorú törvény védi a közérdekű bejelentőt, Trump azonban már többször követelte, hogy nevezzék meg az illetőt, akiről hivatalosan csak azt tudni, hogy egy hírszerző szervezet alkalmazottja. Az elnök félreérthetetlenül utalt rá, hogy a bejelentőt árulónak, kémnek tartja, aki halált érdemelne. Az illető nevét szélsőjobboldali források már hónapokkal ezelőtt közzétették. Azóta rendszeresen kap életveszélyes fenyegetéseket, ezért testőrök vigyáznak rá. Trump ezúttal egy automatizált "twitter-bot" bejegyzését küldte tovább - a szakértők szerint több ország, köztük Irán, Észak-Korea, Kína és Oroszország titkosszolgálatai is használnak ilyeneket az amerikai közvélemény befolyásolására. Az eset arra utal, hogy Trump, akinek a Twitteren 68 millió követője van, továbbra sem hallgat az őt óvatosságra intőkre, illetve könnyen provokálható. Trump tábora a z egyik potenciális demokrata párti elnökjelöltet is megpróbálja belekeverni az eredetileg az elnök által Ukrajnára gyakorolt nyomás kapcsán kirobbant botrányba. Joe Biden szombaton délelőtt azt mondta, nem menne el a szenátusi meghallgatásra, ha az impeachment eljárás során behívnák tanúnak. Délutánra ezt úgy módosította, hogy ha el is menne, akkor is csak az elnökkel kapcsolatos kérdésekre válaszolna. Republikánus körökből azt sugallják, hogy a volt alelnök az egyik ukrán gázcég felügyelő bizottságában busás fizetést húzó fia miatt beavatkozott a kijevi korrupciós játszmákba. Nancy Pelosi házelnök még mindig nem küldte meg a szenátusnak a képviselőház impeachment-határozatát. Mindkét oldal azt próbálja felmérni, hogy vannak-e olyan republikánus szenátorok, akik legalább az eljárási kérdésekben hajlandóak az ellenzékkel szavazni. Ha nem, akkor még az is elképzelhető, hogy az impeachment egyetlen szenátusi szavazással lekerül a napirendről. Az 53:47-es jobboldali fölény miatt legalább négy republikánus voks kellene ahhoz, hogy az eljárást a korábbi precedensekhez hasonlóan folytassák le.