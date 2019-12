Lövöldözés volt egy texasi templomban, ketten meghaltak

Újabb jelentős lépés a kelet-ukrajnai konfliktus rendezése érdekében: vasárnap a szemben álló felek fogságából összesen mintegy kétszáz ember szabadult, a bizonytalanság abból fakad, hogy a kijeviek foglyai közül többen, egyes hírek szerint 22-en nem kívánnak visszatérni a szakadárok által ellenőrzött területekre. A fogolycserében az e vonatkozásban normandiai négyesként emlegetett francia-német-orosz-ukrán csúcstalálkozón állapodtak meg december 9-én Párizsban. A részleteket a napokban véglegesítették a háromoldalú kontaktcsoport videokonferenciáján. Kijev és a szakadárok legutóbb három éve engedtek el kölcsönösen foglyokat, akkor több mint háromszázan szabadultak. A Bahmut és Horlivka közötti úton levő "Majorszk" ellenőrző-átengedő pontot már korábban lezárták, a területre csak hivatalos személyek léphettek be, újságírók sem kaptak engedélyt, de az ukrán Elnöki Hivatal élő video-közvetítésben számolt be a történtekről. A beszámolók megerősítették, hogy minden rendben zajlott, eltekintve egy apró incidenstől: a foglyokat szállító egyik busz véletlenül nekiment egy mikrobusznak, de senki sem sérült meg, és az anyagi kár is csekély. Kijevben vasárnapra virradóra aktivisták egy csoportja elzárta annak a börtönnek a kijáratát, ahol a 2014-ben megbuktatott Janukovics elnök belügyminisztériuma különleges erőinek néhány tagját őrizték, akik sokak meglepetésére a szabadulók közé kerültek. Ellenük ugyanis büntető eljárás folyik azzal a váddal, hogy a 2014-es majdani tüntetések idején a tömegbe lőttek. Őket most ki kellett csempészni a börtönből. Kiszabadult az a gazda, bizonyos Nikolaj Butrimenko is, aki a fegyveres konfliktus kezdetén elárulta a szakadároknak a kijevi kormányerők egyik különleges alegységének tartózkodási helyét: a rajtaütésben tíz ukrán katona vesztette életét. Nyolc évet kapott, de csütörtökön váratlanul szabadult, és fölkerült a kicserélendők listájára. A fölsorolás nem teljes. Ez a lista az ukrajnai belpolitikai kommunikációban valószínűleg heves vita tárgya lesz, Volodimir Zelenszkij elnök is kemény bírálatokra számíthat; egyelőre csak az eljáró bírákat érik dühös támadások. Két nagy közvélemény-kutató csoport néhány nappal ezelőtti együttes országos fölmérése szerint Zelenszkij változatlanul a legnépszerűbb ukrán politikus, 62 százalék fölött áll, kérdés, módosul-e ez, és melyik irányba. A rendezési folyamat következő állomása az újabb csapatszétválasztás a frontvonal három, ez idő szerint még titokban tartott pontján. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a minap azt fejtegette, hogy Volodimir Zelenszkijjel elérhető a kelet-ukrajnai konfliktus rendezése, de Moszkva továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy Kijev kezdjen közvetlen tárgyalásokat a szakadárokkal. Ukrán részről ennek a követelésnek nem kívánnak eleget tenni.