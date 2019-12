Christina Koch az új űrrekorder

A Starliner az új-mexikói sivatagban ért földet.

A tesztűrhajó a hadsereg White Sands Rakétakísérleti Telepére érkezett még sötétben, napfelkelte előtt -írja az MTI. Mind a három fő ejtőernyő kinyílt, a légzsákok is felfúvódtak az úrjármű körül, hogy csillapítsák a földet érés erejét. Így ért véget két nap alatt az egy hétnél hosszabbra tervezett repülés, miután a Starlinernek nem sikerült a tervezett pályára állnia. "Gratulálunk, Starliner" - üdvözölte a repülésirányító, aki sikeresnek nevezte a leszállást. A Boeing CST-100 Starliner tesztűrhajó parancsnoki székében egy Rosie the Rocketer (Rosie, a rakétaszakértő) nevű bábu ült, vele együtt visszajutottak a karácsonyi ajándékok, a ruhák és az élelmiszer, amit az ISS-re kellett volna szállítani. A Starliner az első olyan, űrhajósok szállítására szolgáló jármű, amelyet arra terveztek, hogy az űrutazás után a Földön landoljon. Az első, már űrhajósokat szállító Starliner-útra kijelölt asztronauták - ketten a NASA, egy a Boeing munkatársa - is ott voltak az űrhajót fogadók között. A Starlinert sikeresen indították el pénteken személyzet nélkül Floridából, de az egyik hajtómű időzítési hibája miatt nem tudott arra a pályára állni, amelyen az űrállomásra jutott volna. Amikor észlelték a problémát, a földi központ szakemberei megpróbálták átvenni az irányítást. A jelek azonban késve érkeztek és nem sikerült időben a művelet, hogy a Starlinert az ISS felé tartó pályára állítsák - közölte pénteken Jim Bridestine, a NASA igazgatója. Az űrhajó annyi üzemanyagot használt fel a pályára való visszatérés közben, hogy nem maradt neki elég az ISS-ig. A misszió majdnem 50 órán át tartott, eközben az űrhajó 33-szor kerülte meg a Földet. A NASA és a Boeing vezetői szombaton közölték, hogy vizsgálják a kudarc okait. A Boeing űrjárművét azért tervezték, hogy az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) asztronautáit a jövőben az ISS-re szállítsa. Amennyiben a Boeingnek meg kell ismételnie a tesztrepülést, az jelentősen késleltetheti a NASA menetrendjét és többletköltséget igényelne.