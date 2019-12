Elhunyt Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke

Az év kulturális összefoglaló sorozatában ezúttal a film a téma.

Három jó film 2019-ből

Varga Attila „sixx” kritikus Az Ír - Martin Scorsese-ben az a csodálatos, hogy amikor közepes filmet vagy sorozatot csinál (mint pl. a Bakelit című HBO-sorozat volt), még az is olyan, amilyet egy Michael Bay vért izzadva sem tud hozni. Az Ír ráadásul nem közepes film, sőt, kapásból nem is tudok olyan rendezőt mondani, akinél nem az életmű megkoronázását jelentené Scorsese (időben)legnagyobb ívet bejáró gengsztertörténete, csak éppen nála túl magasan van a léc. Volt egyszer egy Hollywood - Tarantino nosztalgikus meséje és búcsúja a hatvanas évek Hollywoodjától, férfialakjaitól, hangulatától és filmjeitől. Picit hosszúra hagyott, néhol harsány, másutt indokolatlanul elkapkodott, viszont zseniálisan megírt dialógusokkal eladott film ez, ami Brad Pitt és Leonardo Di Caprio jutalomjátéka. Préda - Két remek horror alműfaj szerelemgyermeke, a klausztrofóbiás belső térbe ragadt menekülésé és az emberre vadászó nagydarab állat elöli rohanásé, megspékelve egy hurrikánnal. Az elárasztott pincéből Kaya Scodelario és Barry Pepper igyekszik menekülni, mindez az év legfeszültebb minimálhorrorjában, amiben a CGI és a praktikus trükkök aránya 20-80 százalék. Tóth Barnabás filmrendező Once Upon a Time in Hollywood - A két csodálatos férfiszínész örömjátéka, a korabeli Los Angeles hangulata, a szokásos altató-felpörgető tempó miatt. És mert ez az első Tarantino-film, aminek sírtam a végén. Leaving Neverland - Teljesen eszköztelen dokumentumfilm, ami "szaftos" részletek helyett Michael Jackson gyermekáldozatainak lelki utóéletével, a felismerés-bevallás-feldolgozás úttal foglalkozik empátiával, ízléssel. Szinte kizárólag beszélő-beszédes arcokon keresztül. Monos - Az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb filmje a kolumbiai esőerdőkben harcoló kamaszcsapatokról. Teljesen kiszámíthatatlan filmes narratíva, hol hipnotikus, hol naturalisztikus képi világgal, amatőr szereplőkkel és katartikus lezárással.



Tarantino nosztalgikus meséjében, a Volt egyszer egy Hollyvoodban Leonardo DiCaprio és Brad Pitt Fotó: IMDB

Három jó sorozat 2019-ből

Varga Attila „sixx” Csernobil - Az HBO öt részben megmutatta, mitől rettegtem 16 évesen, az orosz állam reakciója meg azt, mitől vagyok beszarva 49 évesen. Watchmen - Közel tökéletes mese a rasszizmusról és magunkról, néhol szenzációs képekkel és zseniális színészi játákkal (pl. Jeremy Irons és Regina King). The Morning Show - Az Apple+ zászlóshajója, Jennifer Aniston és Reese Witherspoon főszereplésével, felszínen egy reggeli tévéműsorról szól, valójában a zaklatásról és annak pszichológiájáról, remekül összerakva. Tóth Barnabás Csernobil - Mert egyszerűen minden tökéletes ebben a sorozatban. Ahogy a végére értem, el is kezdtem újra azonnal. Akárcsak a Titanic esetében anno, egy látványos és nyomasztó katasztrófafilm elegyedik az emberi (ön)feláldozás hősies történetével. After Life - Ricky Gervais számomra egy zseniálisan vicces és emberi figura, aki most még a szokásosnál is cinikusabb, ugyanakkor sosem mutatta magát ennyire sebezhetőnek. Az általa alakított újságíró a feleségét gyászolja és közben folyamatosan (de hiába) próbálja magát meggyűlöltetni a környezetével és kivonulni a társadalomból. The Kaminski Method - Michael Douglas és Alan Arkin mint öreg színész és ügynöke. Önirónia, önkritika, rengeteg "csipkedő" szeretet és édes, bús helyzetek. Már volt második évad is de azt még nem láttam.