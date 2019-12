Viktor, a vektor – Visszavonul a BL-döntőn fújó magyar focibíró

A Népszava sportszerkesztősége a 2019-es esztendő végén kiválasztotta az elmúlt 365 nap három-három legnagyobb külföldi sportsikerét, illetve bukását.

Lapunk az év zárásaként a három-három legnagyobb külföldi sportsikerrel, illetve bukással búcsúzik 2019-től. Az összeállítás szubjektív, ez a Népszava sportrovatának véleménye, a sikereket és bukásokat nem rangsoroljuk, csak felidézzük azokat az eseményeket, melyek a legtöbb nyomot hagyták bennünk.



SPORTSIKEREK

FC Liverpool Jürgen Klopp csapata 2018-ban a Real Madrid ellen elbukta a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, de egy évvel később felért a csúcsra. Nem simán, hiszen a csoportkörben a PSG mögött annak köszönhette második helyét a Napoli előtt, hogy több gólt lőtt olasz riválisánál (Pontegyenlőségnél az egymás elleni eredmény dönt, de a két együttes meccsein 1-0-ás hazai sikerek születtek, a gólkülönbség határozta meg a sorrendet, az angoloké 9-7 volt, a nápolyiaké 7-5). Az elődöntőben Salahék a Barcelona ellen idegenben elszenvedett 3-0-s vereség után, a BL-sorozat egyik legemlékezetesebb meccsén a visszavágón 4-0-ra győztek. Ezek után a fináléban a Liverpool magabiztosan nyert 2-0-ra a Tottenham ellen, majd elhódította a klubvilágbajnoki címet is és jelenleg a Premier League-ben sincs vetélytársa. Fallon Sherrock Fallon Sherrock volt az első nő a történelemben, aki meccset tudott nyerni a profi darts világbajnokságon. Sherrock hátrányból verte 3-2-re Ted Evettset az első körben. Győzelme azért is történelmi, mert sokan állítják, a női játékosok csak elveszik a helyet a férfiaktól. Sőt: ezután másodszor is győzött, és csak a harmadik körben esett ki. A pillanatok alatt világsztár kategóriába emelkedett 25 éves hölgy története azonban nem csak a történelmi tett miatt érdekes: fia születése után súlyos veseproblémával küzdött, a gyógyszerek mellékhatásai miatt pedig majdnem a felismerhetetlenségig felduzzadt az arca. Televíziós mérkőzései után otromba kommentekkel bírálták. A támadások azonban csak megerősítették, s mivel egy eddig csak férfiak által uralt területen ért el sikereket, a női egyenjogúság új szimbólumai közé emelkedett. Lewis Hamilton Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája hatodik Forma-1-es világbajnoki címét szerezte meg, így a 34 éves brit immár csak egy vb-címmel marad le a legendás Michael Schumachertől. Az idei 21 futamból 11-et megnyert, ötször indulhatott az első pozícióból, illetve hatszor volt övé a leggyorsabb kör. Néhány napja az európai hírügynökségek 2019 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán az első helyen végzett.

SPORTBUKÁSOK

Real Madrid A legszívesebben elfelejtenék az idei évet – az első felét mindenképpen - a Real Madrid labdarúgócsapatánál. Tavasszal a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Ajax elleni idegenbeli 2-1-es győzelmet 4-1-es otthoni vereség követte az amszterdami tinik ellen. A kiesés után hat nappal Santiago Solari vezetőedzőt Zinédine Zidane váltotta a kispadon. A klubbal korábban játékosként és trénerként is BL-t nyerő szakember sem tudta megmenteni a szezont: a Real harmadik lett a bajnokságban, ennél sokkal jobban fájt a drukkereknek, hogy tizenkilenc ponttal lemaradt az örök rivális (ellenség) bajnok Barcelonától. Ez az idény jobban néz ki eddig, a PSG mögött második helyen jutott tovább a csapat a BL csoportköréből és a bajnokságban is csupán két ponttal gyűjtött kevesebbet a Barcelonánál. Orosz doppingügy Példátlanul súlyos büntetést hozott a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), amikor négy évre eltiltotta Oroszországot az olimpiai és világbajnoki részvételtől. Ez azt jelenti, hogy az orosz sportolók részt vehetnek ugyan jövőre a tokiói olimpián, de nem a saját hazájuk színeiben, hanem Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) zászlaja alatt. A kizárás oka, hogy bebizonyosodott: az orosz olimpiai bizottság manipulált mintákat adott át a WADA-nak, és manipulálta a laboratórium adatbázist is. Azt már egy korábbi vizsgálat megállapította: az orosz atléták rendszerszinten doppingolnak, az ügyek eltussolásában pedig az állam segített. Vlagyimir Putyin államelnök szerint Oroszországot lejárató politikai döntés született, de ez csak terelés: sokkal inkább arról van szó, hogy a sportvilág először volt olyan erős, hogy reagálni tudjon arra, ha egy ország állami szintre emelt csalással akar előnyt szerezni magának. Korábban az NDK és Kína esetében is ezt kellett volna tennie a NOB-nak. Sebastian Vettel Egykoron Sebastian Vettelt tartották Michael Schumacher nagy örökösének, 26 évesen már négy világbajnoki címmel rendelkezett. Az elmúlt hat szezonnak is úgy vágott neki, hogy elsőként zárja az évadot, azonban immár igazán megszorongatni sem tudja Lewis Hamiltont, aki ez idő alatt öt vb-elsőséget zsebelt be. Idén már fiatal csapattársa, Charles Leclerc is borsot tört az orra alá, 80 ponttal kevesebbet szerzett, mint egy évvel korábban, s mindössze ötödikként zárta a 2019-es esztendőt.