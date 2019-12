Január végéig minden banki ügyfél tételes kivonatot kap arról, mennyit fizetett a számlához kapcsolódó szolgáltatásokért az elmúlt öt hónapban. Így sokan olcsóbb szolgáltatót választhatnak.

A jövő év január végétől elérkezhet az igazság pillanata a bankoknál, ugyanis egy uniós direktívának köszönhetően minden pénzintézeti ügyfélnek tételes kimutatást kell kapnia arról, hogy miért és mennyi pénzt fizetett bankszámlához kapcsolódó szolgáltatatásokért az elmúlt öt hónapban, vagyis 2019. augusztus 1. és december 31. között. – Az átláthatóság jelentős változást hozhat az emberek pénzügyi tudatosságában – mondta a Népszava érdeklődésére Trencsán Erika. A money.hu ügyvezetője megemlítette, minden pénzintézetnek egységes, részletes díjkimutatást kell kiküldenie a bankszámlához kapcsolódó összes díjról, beleértve a bankkártyát, a banki átutalásokat, a hitelkártyadíjakat is. Január 31-ig a bankoknak a megelőző öt hónapra vonatkozóan kell tájékoztatni, a későbbiekben már a teljes évről készítenek ilyen kimutatást, elsőt tehát 2021 január végén a jövő esztendőről. Ez azt is jelenti, hogy a jövőben élesedik a verseny a pénzintézetek között, mert egyértelművé válik, hogy melyiknek kedvezőbb az árképzése, és feltehetően az ügyfelek nagyobb számban gondolkodnak majd el a bankváltáson. A Giro Zrt. (a bankok elszámolásforgalmát lebonyolító társaság) adatai szerint 2016 novembere óta mindössze 4113-an cserélték le pénzintézetüket, 2019-ben eddig csak 1226-an. Sokan tartanak a bankváltással járó utánajárástól, pedig Trencsán Erika emlékeztetett rá, hogy ezt az új bank az ügyfél meghatalmazására elvégzi helyette. Az ügyfél tehát az új bankjában történő számlanyitáskor minden szükséges felhatalmazást meg tud adni ahhoz, hogy a régi bankszámlája megszüntetésre kerüljön, és a számlaegyenlege, valamint a kapcsolódó megbízásai (csoportos beszedések, állandó átutalások) átkerüljenek az új bankszámlájára. A folyamat biztosítja azt is, hogy a számlaváltásról a rendszeres átutalók (például a munkáltató) értesítést kapjon. Az új banki díjkimutatás a legapróbb tételeket is összesítve öt hónap költségét egyszerre szerepeltetve jeleníti meg. Vagyis mindenki számára láthatóvá válnak a tényleges költségek, amiket az ügyfél lehet, hogy a havi számlakivonaton nem minden hónapban követ figyelemmel. Így egy nagyobb összeg láttán világossá válik, hogy érdemes-e olyan szolgáltatásokért fizetni, amelyet nem is használ. Trencsán Erika megemlítette ezek közül a mobilapplikációt, amely díjmentes, szemben azzal, ha a bank munkatársának tevékenységét közvetlenül veszi valaki igénybe. Hasznos lehet azt is figyelembe venni, ha valaki több banknál vezet számlákat, akkor azt nem lenne érdemes a legolcsóbbhoz átcsoportosítani. A szakértő ennek kapcsán megemlítette az úgynevezett nyílt bankolást, amelyet szeptember közepe óta több helyen kérhet az ügyfél. Ennek lényege, hogy minden banknak hozzáférést kell adnia a legszigorúbb biztonsági előírásokat teljesítő, és minősített külsős szolgáltatóknak, például más bankoknak a számlaadatokhoz, amennyiben erre az adott ügyfél engedélyt ad – mondta a money.hu szakértője. A közelmúltban egy konferencián Nagy Márton, az MNB alelnöke arról beszélt, hogy drága ma Magyarországon a bankolás. Az általunk korábban megkérdezett pénzintézetek ezt az állítást egyértelműen tagadták. Véleményüket azzal támasztották alá, hogy költségeiket a kötelezően alkalmazott tranzakciós illeték növeli. (Amit egyébként áthárítanak.) Az tény, hogy a magas díjak mintegy harmadával növelik meg az ügyfelek által fizetendő költségeket. Az is tény, hogy enélkül a hazai banki költségek „besimulnának” a környező országokban fizetendő díjak közé. A nagyságrendeket érzékelendő a 2019 szeptemberéig eltelt 12 hónap alatt az ügyfelek által kifizetett díjak 574 milliárd forintot tettek ki.