Akcióban a kalózok: elrabolták egy görög hajó legénységének több tagját Kamerunnál

Nemzetközi sajtószemle, 2019. december 31.

Elképzelhető, hogy pár év múlva nem is létezik mai formájában az unió, mert az illiberális demokrácia mindinkább kivájja a nyugati értékek alapját. Így könnyen lehet, hogy meg is szűnik. Erre mutat rá a kommentár, külön kiemelve, hogy Európára az olyan illiberális rendszerek kialakulása mérte a legnagyobb csapást, mint amilyen a magyar is. Ezt csak tetézi, hogy az USA fokozatosan kiválik a Nyugatból. A rendszerváltás után egy sor államot integráltak, a maguk sajátos érdekeivel, meggyőződésével, történelemképével, úgy hogy immár két külön világ a földrész keleti és nyugati fele. Az EU-ban pedig mindent felülír a kompromisszumkényszer, de ettől a szervezet még fontos és nincs is alternatívája. Csakhogy ebben az univerzumban sokan idegennek érzik magukat, nem találják benne a helyüket, identitásukat. Ezzel párhuzamosan teret nyer az illiberális demokrácia, amely búcsút mond a felvilágosodás eszméinek. A leghatározottabban Magyarország és Lengyelország követi a nacionalista, tekintélyelvűségbe hajló modellt, amelytől idegenek a nyugati értékek, lásd a hatalmi ágak szétválasztását, a művészetek és a sajtó szabadságát vagy a szolidaritás megtagadását a migránsoktól. A 21. század egyértelmű jellemzője a nacionalizmus visszatérte. Ez az ideológia a nép, az ország mitikus közösségére alapoz. Messze nem azonos a hazaszeretettel, amit pedig nagy előszeretettel hirdet. Az illiberálisok csakis állandó viszályok közepette, mások rovására érzik jól magukat. Trump ’Amerika mindenekelőtt’-je a ’Deutschland über alles’-re nyúlik vissza. És úgy tűnik, hogy a legfejlettebb államokban az elkövetkező évtizedben az illiberális demokrácia jelenti majd az idők szavát. Még akkor is, ha időben és térben eltérő formákban jelenik meg. Ugyanakkor Kína sosem volt demokrácia, viszont szinte folyamatosan illiberális. És most terjeszkedni igyekszik. Teljesen irreális, hogy a megosztott Európa képes volna sikeresen versenyre kelni vele.