Kétszázan itták kórházba magukat szilveszterkor

2019 utolsó estéjén sem pihenhettek a mentőszolgálat munkatársai, több mint háromezer esethez riasztották őket.

Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - jelentette be szerda reggel az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Győrfi Pál szerint országszerte 14 ilyen esethez riasztották a mentőket, jellemzően kéz és arcsérülések miatt. Összesen 3068 esetet láttak el a mentők szilveszterkor, ebből a fővárosi feladatszám 908 volt. Budapesten és az ország nagyvárosaiban idén is az éjfél és a hajnali 4 óra közötti időszak volt különösen nehéz, a mentőegységek folyamatosan dolgoztak.

Közlekedési balesetek, tűzesetek, verekedések és belgyógyászati rosszullétek mellett több mint 200 embert kellett túlzott alkoholfogyasztás miatt kórházba vinni, mintegy 10 százalékuk kiskorú volt - írta az MTI-nek küldött közleményében Győrfi.