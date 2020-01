Megszavazták: a süllő lett az év hala

Egy sporthorgász fedezte fel a három gyilkos bálnát, amikor hajójával Messina felé tartott.

Először észleltek kardszárnyú delfineket (Orcinus orca) a Szicília és az olasz szárazföld közötti tengerszorosban. A Marecamp olasz turisztikai ügynökség közlése szerint egy sporthorgász fedezte fel a három gyilkos bálnát, amikor hajójával Messina felé tartott.



„Először féltem a hatalmas állatoktól, de végül csaknem egy órán keresztül a közelükben maradtam” – mondta Simone Vartuli az AFP hírügynökségnek.

Az állatokat néhány nappal korában Genova kikötőjének közelében látták, eszerint mindössze egy hét alatt 800 kilométert tettek meg – mondta el Clara Monaco, a Marecamp tengerbiológusa. Hozzátette: problémát jelenthet, ha a kardszárnyú delfinek a tengerszorosban tartózkodnak, mert ott könnyen összeütközhetnek a hajókkal. Monaco kiemelte, hogy az állatokat nem szabad túlzottan megközelíteni, mert az nagy stresszt jelenthet számukra. Aki meglátja őket, annak azonnal értesítenie kell a parti őrséget. A genovai kikötőkben észlelt kardszárnyú delfinekről tengerbiológusok megállapították, hogy



Izlandról érkeztek, vagyis 5200 kilométert tettek meg.

Az Orca Guardians izlandi természetvédő szervezet szerint ezek az első gyilkos bálnák, amelyekről a tudomány megállapította, hogy megtették az utat Izland és Itália között. Ez a távolság az egyik legnagyobb ismert vándorút a kardszárnyú delfinek kutatásának történetében. A delfincsordához eredetileg tartozott egy körülbelül egyéves borjú is, amely azonban elpusztult Genova partjainál. A parti őrség egy videóján látható, amint anyja még napokig hurcolja magával kölyke élettelen testét, majd végül magára hagyja. Clara Monaco szerint bár nem biztos, nagyon is lehetséges, hogy a genovai kardszárnyú delfinek jutottak el a Messinai-szorosba, az állatok a 800 kilométeres távolságot simán megtehették egy hét alatt. A gyilkos bálnákat, vagyis orkákat a kihalás fenyegeti. A legnagyobb veszélyt számukra elsősorban a halászhálókba való belegabalyodás és a tengeri olajkitermelés okozta lárma jelenti, ez utóbbi miatt elveszíthetik tájékozódási képességüket. Emellett egyre több állat pusztul el a hajókkal való összeütközés következtében is.