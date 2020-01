190 köbméter szemetet hagytak maguk után a fővárosi bulizók

Jön a falusi csok és a nagyszülői gyed, de a nyugdíjkorhatár is emelkedik, a postán pedig többet kérnek majd el egy vékonyka levélért is.

Az új évvel adóváltozások és áremelések sora is megérkezett: néhány módosítást már január elsejétől megtapasztalhatunk, másokkal csak az év folyamán fogunk találkozni. A legfontosabb változásokat összesítettük.

Aki a kisvállalati adót választja, annak január 1-tól 13 helyett 12 százalékra csökkent ez az adókulcsa. Ugyanakkor egyre többeknek kell majd adatokat szolgáltatni a NAV felé. 2020. július 1-jétől értékhatárra tekintet nélkül online, valós idejű adatot kell majd szolgáltatni a számla tartalmáról az eddigi 100 ezer forintos áfatartalom feletti értékhatár helyett. Szintén július 1-jétől az eddigi 15 napos számlakiállítási határidő 8 napra csökken. Igaz,

Az viszont az adóügyek egyszerűsítését jelenti, hogy ha valaki tartozik a NAV-nak, de egy más ügye miatt túlfizetése is volt, akkor az adóhatóság ezeket hivatalból összevonhatja, egyszerűen levonhatja a túlfizetést a tartozása összegéből, nem két külön ügyként kezeli azokat.

Január 1-jétől minden olyan anya, aki legalább négy gyermeket nevel, vagy korábban saját háztartásában felnevelt, élete végéig mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.



Szintén január elsején lép életbe a nagyszülői GYED, így a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra, ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást. A nagyszülői GYED összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, tehát 2020-ban 225 288 forint lehet.



2020 január elsejétől a minimálbér bruttó összege 161 000 forintra , a garantált bérminimum pedig 210 600 forintra emelkedik, a növekedés mindkét esetben 8-8 százalékos. Mivel a költségvetés tervezésekor úgy számolt a kormány, hogy az átlagkereset bruttó és nettó értéke is 8,3 százalékkal nőhet 2020-ban, ezen belül a versenyszférában 8,9 százalékos lenne a növekedés. Az infláció ebből 2,8 százalékot vinne el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a nyugdíjak 2,8 százalékkal nőnek januártól. Az átlagnyugdíj összege így 138 ezer forintra emelkedik, az öregségi nyugdíjminimum pedig változatlanul 28 500 forint marad. Rossz hír lehet azonban, hogy folytatódik a nyugdíjkorhatár emelése: az öregségi nyugdíjasoknál már 64,5 év lesz a határ az 1956 után születetteknek.

Drágulással kezdődik az év a benzinkutakon: a benzin átlagára bruttó 9, a gázolaj ára pedig bruttó 6 forinttal emelkedik. A 95-ös benzin átlagára így 396 Ft/liter, a gázolajé 421 Ft/liter lesz. Szerdától emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya is az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régebbi autót használóknak ajánlott ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni. Egy a nyári adócsomagban elfogadott törvény szerint a finomra vágott dohány és egyéb fogyasztási dohány jövedéki adója a jelenlegi kilónkénti 19 160 forintról három lépcsőben emelkedik : így 2020. január 1. és június 30-a között 20 100 forint, július 1-jétől december végéig 20 700 forint, 2021. január 1-jét követően pedig 21 480 forint lesz. Ez nagyjából öt százalékos drágulást jelenthet a fogyasztóknak. Az új év első napján 300 forintra emelkedik az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékainak ára . Változik a postai szolgáltatások ára is: az 50 gramm alatti tömegkategóriákat összevonják, így a 30 grammos közönséges levél ára nő, míg az 50 grammosé csökken. Az új ár belföldi 50 gramm tömeghatár alatt közönséges levelek esetében 135 forint lesz, a belföldi elsőbbségi levél díja pedig 185 forintra változik. Az 500 grammos tömeghatárú levelek elsőbbségi kézbesítése 515 forint, a nem elsőbbségieké 390 forint lesz. A 2 kilogrammig terjedő elsőbbségi levelek ára 1490 forintba, a nem elsőbbségiek díja 1185 forint lesz. A további díjváltozások jórészt a vállalati ügyfeleket érintik, ott az átlagos áremelkedés mértéke közelít a 15 százalékhoz

Idén már nem lehet fizetni az Erzsébet-utalvány különböző formáival. illetve a 2019-es évjáratú papíralapú Edenred utalványok egy része is érvénytelennek számít - ám ez utóbbi kapcsán lényeges információ, hogy a 2019 augusztus óta kibocsátott utalványok már 2020 december 31-ei lejárattal vannak forgalomban, illetve az Edenred kártyák többségének esetében sem járnak le az egyenlegek.



A régi tízezer forintosokkal december 31-én lehetett utoljára fizetni, 2020-tól csak az új bankjegyek maradnak forgalomban. A régi tízezresek a bank- és postafiókban mától három évig, a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) húsz évig díjmentesen válthatók be azonos címletű fizetőeszközre. A jegybank összesítése szerint a régi bankjegyek túlnyomórészt már kiszorultak a forgalomból, a forgalom 95 százalékban a megújított tízezresek tették ki.

Január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások – ehhez több meddőségi központot is felvásárolt a kérdést nemzetstratégiai jelentőségűnek tartó kormány. A döntéstől azt várják, hogy a "vágyott" gyermekek megszülethessenek, és az érintett párok egységesen magas színvonalú kezelést kapjanak várakozás nélkül az egész országban.

Jóval könnyebb lesz kiváltani a gyermekek, hozzátartozók e-receptjeit, mert a gyógyszert kiváltóknak nem lesz szükségük ehhez papíralapú igazolásra, mert az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben lehetőség lesz az elektronikus meghatalmazás megadására is.

2020. október 1-jétől élesedik az Országgyűlés által elfogadott új tb-törvény , vagyis ekkortól kiszámlázhatják az orvosi kezeléseket azoknak, akiknek rendezetlen a társadalombiztosítási jogviszonyuk, a tajszámot pedig háromhavi tartozás - vagyis mintegy 23 ezer forintos elmaradás - után érvénytelenítik. Ebben a helyzetben az orvoshoz forduló embernek fizetnie kell az ellátásért, a gyógyszereit pedig nem támogatja a tb. Eddig a potyautasoktól csak az elmaradt tb-t hajtotta be a NAV, úgy, mintha adót nem fizetett volna. A Magyar Orvosi Kamara is azért támadja a törvényt: az rendben van, hogy a járulékot mindenkin hajtsák be, de súlyos aránytalanság, hogy 23 ezer forint be nem fizetése miatt adott esetben milliós gyógyszereket fizettessenek ki az emberekkel, vagy megtagadják tőlük az ellátást.