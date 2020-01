Moto GP: álom a magyar rendezés

Lehet, hogy anyagilag megéri Magyarországra hozni a gyorsasági motoros-világbajnokság mezőnyét, a futam rendezéséhez azonban nem adottak a feltételek.

A Nyíregyházán rendezett tavaly novemberi rali Európa-bajnoki futam sajtótájékoztatóján jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, hogy 2022-től egy vadonatúj pályán Magyarországon is rendeznek MotoGP-futamokat.

Az új létesítmény Kelet-Magyarországon épül és a nagy nemzetközi autós- és motorsporteseményeken osztozik majd a Hungaroringgel. Egy előszerződést már megkötöttek a Dornával (a kereskedelmi és televíziós jogokért felelős cég a MotoGP-ben), a szándék komoly, a siker azonban nem garantált.

Ami mindenképpen pozitívum lehet, hogy a MotoGP-ben a nézőszám és pálya kihasználtsága is pozitív. Szinte mindenhol garantált a telt ház, a két éve debütáló Thai Nagydíjon a három nap alatt összesen 222 ezer néző fordult meg, ami rekord volt 2018-ban. De hogy ne egy több mint 65 millió főt számláló ország legyen a viszonyítási alap, Csehország és Ausztria is rengeteg nézőt csábít a lelátókra, előbbin 187, utóbbin 206 ezer néző szurkolt a helyszínen. Ha összehasonlítjuk a Forma 1-gyel, Spielbergben (Ausztria) összesen 203 ezren voltak az F1-es versenyen.

A Hungaroring mindig élen járt a nézőszámokban (2018-ban 210 ezer, tavaly 230 ezer szurkoló) az F1-ben, csak három helyszínen voltak többen a lelátókon. Bár az F1 itthon jóval ismertebb a MotoGP-nél, a külföldiekkel együtt a lelátók szinte biztosan megtelnének, a hangulatra sem lenne panasz. Ráadásul Brno egyelőre nem akarja meghosszabbítani a 2020-as év végén lejáró szerződését, így a régióban csak Ausztriában lenne még verseny két év múlva.

Kelet-Magyarország is jól járna a kétkerekűek királykategóriájával, ugyanis egy komolyabb városrehabilitációs program mehetne végbe, és végső soron a nem éppen aranykorát élő magyar motorsport is új lehetőséget kapna, ha képes lenne hazai pilóta elindulni akár a Moto3-ban, az komoly előrelépést jelentene és jelentősen megdobhatná az érdeklődést.

Csakhogy az ország nem nagyhatalom az autó és motorsportok világában (sem), ezért kockázatosnak tűnik egyszerre két pálya működtetése. Érdekes, hogy a hungaroringi futamot sem a magyarok nem akarják, sem a Dorna nem erőlteti, pedig a Hungaroringen elég lenne néhány bukóteret átalakítani a biztonságos versenyzéshez.

Nagyobb gond, hogy idén bemutatkozik a Finn Nagydíj, amivel 20 futam lesz egy évben, 2022-től maximum 22 versenyhétvége lehet egy évben. Ám erre az esztendőre már aláírt szerződéssel rendelkezik Brazília és Indonézia, visszatér Portugália, valamint Mexikó és Vietnám is kopogtat az ajtón. Ez pedig azt jelenti, ha el is készülne az új pálya, a Magyar Nagydíjnak nem lenne helye a versenynaptárban. A Dorna szeretne új országokat bevonni, mivel tavaly négy spanyol helyszínre is ellátogatott a mezőny.

Ami nem megjósolható: mi lesz, ha visszavonul a 40 éves Valentino Rossi? Milliók a „Doktor” miatt követik az egész sorozatot, ha az olasz nem lesz 2022-ben a mezőny tagja - ami valószínűnek tűnik -, a nézőszám jelentősen csökkenhet, ami kihatással lehet a Magyar Nagydíj népszerűségére is. Persze, Fabio Quartararo és Marc Márquez minden futamon öldöklő csatát vívnak majd a győzelemért, akkor az is nézőcsalogató lehet.

Az előszerződés egyelőre semmire nem garancia, ha Magyarország komolyan gondolja MotoGP-álmait, ahhoz először kiesőkre (Brno, egy spanyol nagydíj) lesz szükség, a szituáció pedig hasonló az atlétikai vb-hez: ha szigorúan tartják magukat a kezdeti becsült pénzösszeghez és tényleg mi leszünk a közép-keleti régió egyetlen rendezője, akkor a beruházás és az új pálya sikerként lehet elkönyvelve, de nehogy úgy járjunk, mint a vizes-vb-vel…