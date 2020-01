Több mint harminc állat égett halálra egy német állatkert majomházában

A hadsereg eszközeit, hadihajóit és repülőgépeit is bevetették szerdán Ausztráliában az erdőtüzek elleni küzdelemben, amelyekben szerdáig tizenhatan haltak meg.

Újabb három ember halt meg az ausztráliai bozóttüzekben - ezzel hétfő óta már heten vesztették életüket a természeti katasztrófában, amely az ország délkeleti Új-Dél-Wales és Victoria államait érinti. A tengerparti Mallacootából négyezer embernek kellett elmenekülnie, mert a lángokat házaik irányába fújta a szél. "Ma délelőtt 11-kor koromsötét volt" - mondta egy tűzoltó. "Embert próbáló körülmények között sikerült néhány házat megmentenünk, de sok ház megsemmisült." A helyiek közül sokan autóikban és tengerparti szörfklubokban húzták meg magukat. A hatóságok szerint a helyzet csak rosszabbodni fog: "Valószínűleg szombatra a körülmények éppen olyan rosszak vagy még rosszabbak lesznek, mint a tegnapiak" - mondta az új-dél-wales-i tűzoltóság illetékese. "Nagyon erős szél várható és több mint 40 fokos hőmérséklet. Sok elolthatatlan tűzzel lesz dolgunk." Az ország minden államában 40 Celsius-fok fölötti hőséget mértek. A délkelet-ausztráliai Victoria államban a legkritikusabb a helyzet: tízezrek estek a bozóttüzek fogságába. A tűzoltóság szerint a hőség és a nagy szél miatt bárhol futótüzek állhatják útjukat, és a sűrű füst miatt nagyon nehéz a vezetés is. Az Ausztrália keleti részében október közepe óta tomboló bozót- és erdőtüzek eddig 3,4 millió hektár területet perzseltek fel, a lángokban kilenc ember vesztette életét, köztük két önkéntes tűzoltó. Új-Dél-Walesben államában több mint 700 lakóház, kétezer kormányzati és gazdasági építmény égett le. A füstoszlopok 14 kilométeres magasságig is felérnek, így hatással vannak az időjárásra is.

Hadihajókat és repülőket is bevetnek a bozóttüzek által érintett területek lakosságának megsegítésére: ivóvizet, élelmiszert és üzemanyagot visznek olyan városokba, ahol a tartalékok kimerültek, és amelyeket a tűz elvágott a külvilágtól. Miközben Ausztrália történetének legnagyobb tűzvészével küzd, vita alakult ki az újévi tűzijáték megtartásáról. Sokan a többéves tradíció elhagyására buzdítottak, hogy ezzel fejezzék ki szolidaritásukat a pusztító bozóttüzek által érintett területek lakosai felé. Új Dél Wales a leginkább érintett és veszélyeztetett állam, amelynek Sydney a fővárosa. „Úgy gondolom, hogy az erre költött pénzt inkább a tűzoltóknak, és a vidéken érintett embereknek kellene adni és a tűzoltásra fordítani. Nevetséges, hogy mennyit költenek a tűzijátékra”- mondta egy helyi lakos. A tömeges tiltakozás ellenére a tűzijátékot megtartották.