Nancy Pelosi nem lép, és patt

Pattanásig feszült a helyzet, mert a szenátus vezetői még mindig az elnök elleni eljárás forgatókönyvéről vitatkoznak, miközben február 3-án már az előválasztás kezdődik.

Washington talán még sosem várta ennyire, hogy évvégi szünetükről visszatérjenek a politikusok és végre azzal foglalkozzanak, ami a dolguk: politizálással. Nem mintha az alkudozás egy pillanatra is szünetelt volna. A szenátus kétpárti vezetői az ünnepek alatt egyeztettek arról, hogy milyen szabályok szerint folytassák le az elnök elleni impeachment második, ítélkező szakaszát. A demokrata párti álláspont szerint szabályos "bírósági" procedúrára lenne szükség, tanúkkal, szakértőkkel, a már ismert és új bizonyítékok bemutatásával, vád-és védőbeszéddel. Mitch McConnell, a republikánus többségi vezető ellenben minél gyorsabban szeretne túllenni az egészen, bár nem zárta ki a tanúk meghallgatását. Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke addig nem hajlandó átküldeni a szenátusnak az impeachmentről szóló hivatalos levelet, amíg nem látja garantáltnak a "tisztességes" eljárást. Már az is felmerült, hogy akár hónapokig lebegtesse a folyamat fölötti ellenőrzés átadását a republikánusoknak. Egyes demokrata párti politikusok megfontolandónak tartják: egyáltalán ne lépjenek tovább, maradjanak meg annál, hogy a képviselőház vádat emelt Trump ellen, a többit majd meglátják a novemberi elnökválasztás után. Csakhogy február 3-án Iowával megkezdődik az előválasztás, amelyben nem kevesebb, mint öt demokrata párti szenátor is érintett. Az óév utolsó napján a maine-i Susan Collins lett a száztagú szenátusban második republikánus, aki bírálta azt, ahogyan McConnell kezeli az ügyet. A kritikából a képviselőház demokrata párti vezetésnek is kijutott, mégis az a helyzet, hogy Lisa Murkowski alaszkai szenátor után újabb republikánus fejezte ki kételyeit a keményvonalas politikát illetően. Mindketten "ingadozó" államban állnak kemény választási csata előtt. Az ellenzéknek azonban legalább négy átszavazó kellene ahhoz, hogy legalább az eljárási kérdésekben meg lehessen törni McConnell ellenállását. Arra továbbra sem látszik esély, hogy a meglegyen a Trump leváltásához szükséges 67 voks. Persze nem kizárt, hogy az elnök ügyvédjeként újra és újra meghökkentő nyilatkozatokba bonyolódó Rudy Giuliani még az eddiginél is nehezebb helyzetbe sodorja védencét. A konzervatív oldalon hiába sürgetik, hogy végre fogja be a száját, a 75 éves volt new yorki polgármester nem tud ellenállni szereplési vágyának. Az elnök Floridában tartott szilveszteri partija előtt is megállt a riporterek sorfalánál és kijelentette, hogy szívesen tanúskodna az impeachment során, sőt, azt szeretné, ha ő kezelhetné az elnök védelmét. Ahogyan régen, még államügyészként a maffia elleni perekben tette, demonstrációs táblákat mutatna, előadásokat tartana és keresztkérdéseknek vetné alá a tanúkat - elsőként Joe Biden alelnököt és fiát akik szerinte az ukrajnai botrány valódi vétkesei, míg Trump elnök "nem csinált semmi rosszat". Szavaiból az kerekedett ki, hogy a Bidenek elleni pernek fogja fel a valójában Trump hatalommal való visszaélési ügyét és a kongresszus akadályoztatásának vádját tárgyalni hivatott eljárást.

Biden vezeti a demokrata párti mezőnyt Az Economist és a YouGov közvéleménykutató friss felmérése szerint továbbra is Joe Biden vezet a demokrata párti elnökjelöltek népszerűségi versenyében. A volt alelnökre a megkérdezett ellenzéki szavazók 29 százaléka voksolna. Második Bernie Sanders 19, harmadik Elizabeth Warren 18, negyedik Pete Buttigieg volt polgármester 8 százalékkal.