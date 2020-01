Helikopter-balesetben meghalt Tajvan vezérkari főnöke

Kemény tárgyalások után megállapodás született a közös kormányzásról az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek között. A kormányprogram 300 oldalas.

Belekerült az ÖVP két követelése, mégpedig az, hogy a társadalomra veszélyes személyeket előzetesen letartóztathatják, valamint azt, hogy a fejkendő tilalmát a 14 év alattiakra is kiterjeszthetik. A programot még meg kell szavazniuk a Zöldek pénteken és szombaton ülésező vezetésének, de kizárt, hogy a grémium megakadályozná az európai szinten is újfajta kísérletnek nevezhető konzervatív-környezetvédő összefogást. Sebastian Kurz régi új kancellár szerdán, röviddel 22 óra előtt jelentette be a megállapodás tényét. Elismerte, nem volt könnyű közös nevezőre jutniuk, utalt arra, hogy a két párt programjában számos különböző elem található. Sikerült azonban a legjobbat kihozniuk – állította. Az új kabinetben a Zöldek felelnek a klímavédelemért, az ÖVP témája az adókönnyítésekért tett lépések és az illegális bevándorlás elleni küzdelem lesz. Werner Kogler, a Zöldek vezetője kiemelte, sikerült hidakat építeniük. Ami a tárcák elosztását illeti, az új belügyminiszter Karl Nehammer, az Osztrák Néppárt eddigi főtitkára lesz. Női védelmi minisztere lesz az országnak, Klaudia Tanner alsó-ausztriai néppárti politikus személyében. Alexander Schallenberg pedig, amint korábban már jeleztük, továbbra is élvezi Kurz bizalmát, így az osztrák diplomácia vezetője marad. A Zöldek delegálhatják a szociális- és egészségügyi minisztert, a párt veteránja, Rudi Anschober töltheti be a tisztséget. Afféle szuperminiszter lesz Leonore Gewessler, aki a környezetvédelemért, infrastruktúráért, energiaügyekért felel majd. Ezt azt jelenti, hogy néhány feladatkör a mezőgazdasági minisztériumtól ide vándorol át. Gewessler terveinek megvalósításához egyfajta széndioxid adót vezetnek majd be, méghozzá a két párt megállapodása szerint fokozatosan, a következő két évben. Az ellenzéki vezető, Pamela Rendi-Wagner, a szociáldemokrata SPÖ elnöke üdvözölte ugyan az új kormány megalapítását, de hiányolta a reformprogramot például a szociális, családügyi témákban. Norbert Hofer, a radikális jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke szerint az új kormány baloldalibbá válik. Az FPÖ egyébként jelezte, szívesen lenne ismét az ÖVP koalíciós partnere, ha meghiúsulnának a koalíciós tárgyalások a környezetvédőkkel. Az új kormányt január 7-én iktathatják be.