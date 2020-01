Schmidt Mária cége megveszi az egykori Posta-központot

Péntek estig a Kárpát-medence időjárását anticiklon határozza meg, de délután már fölénk húzódik egy front felhőzete, ami jelenleg még az Atlanti-óceán felett kavarog.

Csütörtök éjszaka újra egyre nagyobb területen - legnagyobb eséllyel a keleti és középső országrészben - képződik köd, illetve rétegfelhőzet, ami aztán pénteken folyamatosan zsugorodik. Ezzel egy időben nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami késő délután a Dunántúlon meg is vastagszik. Számottevő csapadék nem várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -2 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken -2 és +6 fok között alakul, a fagypont körüli értékek a tartósabban borult, ködös tájakon lesznek.

Időjárási helyzet Európában

Európa legnagyobb részének időjárását az az anticiklon alakítja, amelynek középpontja Közép-Európa, illetve az Alpok felett található. Ennek hatására nemcsak itt, hanem a Földközi-tenger nyugati és középső részén, valamint Nyugat-Európában is kevés a felhő, sokat süt a nap, de a szélcsendes völgyekben éjszakánként ködfoltok képződnek, amelyek néhol még napközben is makacsul megmaradnak. A csúcshőmérséklet a mediterrán térségben 12 és 20, másutt 3 és 10 fok között változik, csak a ködös tájakon van ennél hidegebb. A magasnyomástól északra, északkeletre változékonyabb az idő, sokfelé van csapadék, ami elsősorban eső formájában érkezik. Havazás csak a hegyekben, a Kelet-európai-síkságon, valamint a legészakibb tájakon fordul elő. Ezeken a helyeken marad napközben is fagypont alatt a hőmérséklet. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását a fent említett anticiklon határozza meg, de péntek délután már fölénk húzódik egy front felhőzete, ami jelenleg még az Atlanti-óceán felett kavarog.