Letartóztatták a román nőt, aki a forgalommal szemben közlekedett az M0-son

Letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság egy hónapra azt a román nőt, aki a forgalommal szemben ment autójával szilveszter napjára virradó éjjel az M0-s autóúton - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön az MTI-t.

A nőt hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette, valamint más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja a Szentendrei Rendőrkapitányság. Kifejtették: december 31-én 1 óra 45 perckor a gyanúsított, aki egy román rendszámú járművel Diósd térségében autózott az M0-s autóúton, ismeretlen okból megfordult és a forgalommal szemben, Diósd irányából Csepel felé tartott. "A gyanúsított ezzel az ott szabályosan közlekedőket - tekintettel az autóúton érvényben lévő megengedett legnagyobb sebességre is - közvetlen balesetveszélynek tette ki" - emelték ki. A gyanúsított miatt egy szemből érkező autó vezetőjének az ütközés elkerülése érdekében irányt kellett változtatnia, emitt autójával nekiütközött egy másik járműnek. A rendőrök a szolgálati autójukkal, megkülönböztető fényjelzés használata mellett, a gépjárműből kiszállva, elemlámpával és kézi jelzéssel megállásra szólították fel a nőt, aki mindezt figyelmen kívül hagyva kikerülte a járőröket és továbbhaladt a forgalommal szemben. A járőrök a szolgálati járművel utánamentek, megelőzték és hangosbeszélő készüléken, több nyelven is megállásra szólították fel, de a nő továbbra sem állt meg. Ezt követően a gyanúsított a járművével hátulról meglökte, majd oldalról is nekiütközött az előtte haladó rendőrautónak. A gyanúsított az általa okozott és észlelt balesetek helyszínét megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta. A balesetek során senki nem sérült meg.

Az M0-s autóút és a 11-es főút csomópontjában 2 óra 35 perckor a rendőröknek sikerült feltartóztatniuk a járművet és intézkedtek a gyanúsítottal szemben. Az alkoholszonda alkalmazásának eredménye a helyszínen negatív volt; ezután a járőrök a nőt bódult állapotban elkövetett járművezetés gyanúja miatt előállították vér- és vizelet-mintavételre. Mivel a gyanúsított román állampolgár, nincs magyarországi lakhelye, tartózkodási helye, magyarországi kötődése, és a cselekmény során folyamatosan kivonta magát a rendőrök intézkedése alól, feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, megszökne, elrejtőzne. Ezért a bíróság a nő meghallgatása után elrendelte letartóztatását addig, amíg az elsőfokú bíróság a tárgyalás előkészítése során határozatot nem hoz, de legfeljebb február 2-ig. A döntés ellen a gyanúsított és a védője fellebbezéssel élt, így az nem végleges, de végrehajtható.