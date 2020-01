Tavaly húsz magyar sportoló akadt fenn a doppingteszten, egy 14 éves gyerek is megbukott

Volt, aki szintetikus szert, más vérdoppingot vagy növekedési hormont szedett.

2019-ben húsz magyar sportoló akadt fenn a doppingellenőrzéseken, a lebukottak között volt, aki szintetikus szert, más vérdoppingot vagy növekedési hormont szedett – erről Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője beszéltHozzátette: ét­rend-kiegészítőből származó stimulánsnál előfordulhat, hogy a doppingvétség nem szándékos, de a húsz esetnek legalább a fele egyértelműen szándékos volt. A hazai doppinglabor vezetője elmondta:

számára a legnagyobb megdöbbenést az az eset okozta, amelynek főszereplője egy 14 éves sportoló volt.

Tiszeker Ágnes Fotó: Népszava

– Meggyőződésem, a gyerek nem magától találta ki, és vette be. Valaki „segített” neki. Valakik tudtak róla, és nem akadályozták meg – fogalmazott. Kitért arra is, hogy az eset a rendőrségre került, folyik a nyomozás, és náluk sincs még lezárva az ügy. Tiszeker hozzáfűzte: néha már-már mosolyognak azokon az indokokon, amivel a lebukottak próbálkoznak. Megesett, hogy valaki azzal védekezett, hogy a tűzhely feletti polcról beleesett a fazékba egy doboz, amelyben a tiltott tápanyag-kiegészítő volt. A Magyar Antidopping Csoport egyébként valamennyi tokiói olimpiai szereplésre esélyes magyar sportolót ellenőrzi. Kitért arra is: a nagy port kavaró ügy, amely szerint az ötkarikás játékokról minden orosz sportolót kizárnának, még nyitott kérdés, ugyanis az oroszok megfellebbezték a döntést a Lausanne-i Nemzetközi Sportdöntőbíróságon. – Annyi biztos, hogy százszázalékos kizárás nem lesz, de a már több pozitív mintát produkáló sportágak számíthatnak a legsúlyosabb ítéletre – jelentette ki.